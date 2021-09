Accident mortel: témoin recherché

À la suite d’un accident mortel survenu le 8 septembre dernier, des enquêteurs du Service de Police de Laval ont procédé à l’arrestation d’un suspect, mais ils recherchent un témoin important de l’événement.

Les faits

Le 8 septembre 2021, vers 22 h 30, la victime, un homme âgé de 61 ans marchait aux abords du Boulevard Des Rossignols près du Boulevard Dagenais Ouest lorsqu'il a été heurté par un véhicule. Son décès a malheureusement été constaté sur les lieux. Le conducteur du véhicule fautif, un lavallois âgé dans la vingtaine a été arrêté et des prélèvements sanguins ont été effectués.

Des éléments d'enquête ont démontré qu'au moment de l'événement, un homme au teint basané mesurant environ 1 m 82 (6'0''), s'exprimant en anglais et conduisant un tracteur routier blanc sans remorque, aurait porté assistance à la victime et ensuite au suspect. Les enquêteurs aimeraient entrer en contact avec lui, ainsi qu'avec toute autre personne ayant été témoin de l'événement et de la scène.

Toute personne qui aurait été témoin est invitée à nous contacter, en toute confidentialité sur notre Ligne-Info 450 662 INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL 210908-083.