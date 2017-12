Aglaia Revelakis dénonce une hausse excessive du fardeau fiscal des Lavallois

La conseillère de Chomedey et représentante d’Action Laval, Aglaia Revelakis, dénonce l’augmentation drastique du fardeau fiscal des Lavallois annoncée dans le budget de 2018.



23 millions supplémentaires en fardeau supplémentaire sur le dos des Lavallois

L’augmentation de la charge financière des Lavallois est substantielle, selon la conseillère Aglaia Revelakis, « J’ai voté contre toutes les augmentations de taxes proposées par Marc Demers, celle-ci ne sera pas une exception, je vais encore voter contre. Le maire n’a aucune raison particulière de multiplier les charges financières de Lavallois alors que nous disposons de réserves et de surplus », indique-t-elle.



Rien pour désengorger Laval

« Selon toute vraisemblance, les Lavallois seront aux prises avec un trafic monstre pour au moins quatre ans de plus », avance Aglaia Revelakis, « le maire aurait pu annoncer une ligne d’autobus vers la station Côte-Vertu, une révision des voies réservées, la relocalisation de pistes cyclables non-sécuritaires sur les grandes artères, et j’en passe. Il a plutôt décidé d’annoncer un centre d’innovation sur la mobilité pour réfléchir au transport en commun », ajoute-t-elle. « L’immense majorité des Lavallois utilisent encore leur véhicule personnel pour se déplacer, ne lui en déplaise! ».



Quelques mesures positives, empruntées du programme politique d’Action Laval

En conclusion, la conseillère de Chomedey se réjouit de la reprise de certains éléments du programme d’Action Laval, tel l’ajout d'écocentres et de la fin de l’iniquité de traitement quant à la tarification de la neige.