Michel Trottier à l’écoute des représentants syndicaux d’Urgences-santé

Le chef de l’Opposition officielle formée par le Parti Laval, Michel Trottier, a rencontré le président du Syndicat des employés d'Urgences-santé, Martin Joly, la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, Dominique Daigneault et le conseiller syndical de la FSSS-CSN Jean-Pierre Daubois, en marge de la manifestation qui s’est tenue devant l’hôtel de ville vendredi le 2 février au matin.

Manque d’écoute de la responsable de la sécurité publique

Alors que les représentants syndicaux d’Urgences-santé ont rencontré la mairesse de Montréal et le responsable de la sécurité publique à Montréal hier, la responsable de la sécurité publique à Laval qui siège de surcroît sur le conseil d’administration d’urgence santé, Sandra Desmeules, a refusé de procéder à une rencontre.

« Les employés d’Urgences-santé sont au cœur de la sécurité publique de Laval et il y a lieu de les entendre et d’être sensible à leurs revendications. En refusant la rencontre, Madame Desmeules se prive d’un point de vue d’ensemble essentiel à son poste sur le conseil d’administration d’Urgences-santé.» Commente M.Trottier.

Pas de premiers répondants à Laval

Le chef de l’Opposition officielle profite des négociations actuelles pour rappeler que la Ville de Laval n’a toujours pas de service de premiers répondants. « Considérant les problèmes de sécurité publique à Laval liés au manque d’effectifs policiers et l’absence de premiers répondants, il est d’autant plus important de comprendre les revendications des employés lavallois d’Urgences-santé. » Ajoute M. Trottier.

Le chef de l’Opposition officielle interpelle directement Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et responsable de la sécurité publique à la Ville de Laval pour qu’elle fasse preuve de leadership et initie une rencontre avec la corporation d’Urgences-santé et éventuellement avec le Gouvernement du Québec afin d’implanter à Laval un système de premiers répondants digne de la 3ème ville en importance au Québec.