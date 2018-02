Des nouvelles du conseil municipal

Les membres du conseil municipal souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 7 février dernier.

Échange de terrains pour le parc Cousteau

Le conseil municipal a autorisé l’acquisition d’une partie d’un lot (propriété de Gestion Gilles Laurence) d'une superficie approximative de 28 468,4 mètres carrés, d'une valeur de 2 992 145,04 $, en échange d’une partie d’un lot d'une superficie approximative de 10 436,1 mètres carrés et d'une valeur de 1 554 978,90 $. Le terrain ainsi acquis par la Ville pour 1 437 166,14 $ permettra la création du parc Cousteau. À cet effet, le conseil a également voté en faveur d’une augmentation pour 2018 du programme Acquisition de terrains à des fins d'espaces verts inclus au programme triennal d’immobilisation, et ce, afin que celui-ci passe de 1 800 000 $ à 3 450 000 $.

Soutien à la Chambre de commerce et d’industrie de Laval

Dans le cadre de l'entente triennale 2015-2018 survenue entre la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL) et la Ville de Laval, celle-ci s’est engagée à verser 250 000 $ par année à l’organisme. Une subvention annuelle de loyer de 37 000 $ fait également partie des addendas adoptés au fil des trois ans afin de préciser les modalités de l’entente. Le conseil municipal a donc pris acte du dépôt du rapport d’activités de la CCIL pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et a autorisé le versement des subventions prévues à l’entente pour la troisième année de celle-ci.

Réunion du conseil municipal

Rappelons le conseil municipal de Laval se réunit habituellement le premier mardi du mois.

Pour connaître les dates des prochaines rencontres ou pour regarder la captation vidéo des séances (en direct ou en différé) : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseil-municipal.aspx