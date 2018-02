Déneigement : Aglaia Revelakis s’inquiète pour la sécurité des Lavallois

La conseillère municipale de Chomedey et représentante d’Action Laval, Aglaia Revelakis, s’inquiète de la sécurité des citoyens de Laval et de Chomedey alors que certaines rues n’ont pas été déneigées ni déglacées depuis plus d’un mois.

Aglaia Revelakis pointe du doigt l’entente avec TransVrac : un fiasco !

Pour la conseillère de Chomedey, le principal problème de déneigement à Laval et dans Chomedey réside dans l’entente avec TransVrac pour le transport de la neige dans les secteurs 2 et 3 : « je suis la seule à m’opposer à ce contrat de 2,2M$ accordé sans appel d’offres depuis le début ! J’avais averti le maire que TransVrac ne respecterait pas ses engagements, j’avais malheureusement raison ! », a-t-elle déclaré.

En effet, selon un rapport interne datant du mois de janvier, la Ville de Laval aurait d’importantes problématiques dans le respect du contrat accordé à TransVrac :

Manque de camions et de souffleurs (entre 30% et 40%)

Temps de réponse insatisfaisant

Plusieurs camions ne respectent pas leur horaire

Plusieurs camions ne se présentent pas

TransVrac n’est pas habitué aux opérations de neige à Laval

Ces importants manquements de la part de TransVrac ont obligé la Ville de Laval à dépêcher dans les secteurs 3 et 4 des camions et équipements attribués ailleurs : un effet collatéral qui se fait sentir partout à Laval, alors que certaines rues n’ont pas été déneigées depuis plus d’un mois !

La sécurité des citoyens en danger?

« Je reçois quotidiennement des dizaines de courriels et d’appels concernant la neige cet hiver : les citoyens s’inquiètent pour leur sécurité », a indiqué Aglaia Revelakis, « il y a eu un feu vendredi dernier sur la rue Park View, et les pompiers ont été incapables d’emprunter la rue tellement il y avait de la neige et de la glace, la maison a été une perte totale, les citoyens ont tout perdu, c’est très inquiétant ! », ajoute-t-elle, mentionnant également un malheureux événement début février où c’était une ambulance qui été incapable d’accéder à la Place Sherwood.

En conclusion, Aglaia Revelakis rappelle au maire, Marc Demers, que Laval n’est pas le Plateau Mont-Royal et que les Lavallois et les résidents de Chomedey s’attendent à un déneigement efficace et à des rues sécuritaires en hiver.