« La sécurité des citoyens n’est nullement menacée par les pratiques de déneigement de la Ville », déclare le maire, Marc Demers

La Ville de Laval souhaite rétablir les faits qui ont circulé concernant les activités de déneigement sur son territoire.

« Les allégations de Mme Revelakis sont fausses et les affirmations concernant la mise en danger des citoyens sont particulièrement irresponsables », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers. Il ajoute que « la sécurité des citoyens est assurée en tout temps par toutes les pratiques mises de l’avant par l’administration municipale, que ce soit en matière de déneigement ou autres. »

Un portrait de la situation concernant le déneigement a été partagé le 23 janvier dernier avec tous les élus du conseil municipal, à qui ont été exposées les mesures mises en place pour optimiser les processus de déneigement, et ce, à leur satisfaction.



Circulation des véhicules d’urgence

Quant au passage des véhicules d’urgence dans certains secteurs résidentiels, il est vrai que l’espace entre ceux-ci et les véhicules stationnés est plus limité en période hivernale, mais les chauffeurs ont l’habitude de composer avec les aléas de la route. « Je vous confirme que les autopompes et les camions échelle ont toujours été en mesure de circuler dans les rues, permettant aux pompiers d’effectuer leur travail selon les règles de l’art », a souligné René Daigneault, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville.

Encadrement des opérations d’entretien hivernal

En ce qui a trait à l’entretien et au déneigement du réseau routier en période hivernale, la Ville précise qu’elle orchestre de nombreuses opérations en simultané sur l’ensemble du territoire, de concert avec ses fournisseurs, afin que le déneigement se déroule de manière efficace. En tout temps, la Ville veille à ce que ses normes et standards de qualité et de sécurité soient respectés. Lorsque nécessaire, des mesures sont prises afin de corriger la situation promptement.

Pour ce qui est des secteurs 2 (Saint-Martin) et 3 (Chomedey), rappelons que depuis le début de l’hiver, la Ville en est à terminer le septième soufflage.

Le maire Demers tient à saluer le travail des employés qui, depuis la mi-décembre, travaillent sur les activités de déneigement et qui composent, comme tous les citoyens, avec cet hiver particulièrement rigoureux.