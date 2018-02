Présentation du projet du parc-école de Cluny à Laval-des-Rapides

Lundi soir avait lieu la dernière rencontre de la démarche d’information et de consultation pour le projet de construction d’une école primaire et du réaménagement du parc de Cluny, dans le quartier Laval-des-Rapides. Plus de 35 personnes étaient présentes.

Cette soirée a été l’occasion de présenter aux citoyens une proposition d’aménagement du parc-école et de recueillir leurs commentaires. Lors de la soirée du 29 janvier dernier, les résidents ont pu exprimer leurs besoins en matière d’activités et d’équipements dans le futur parc-école et ils ont été impliqués dans la conception de son aménagement. Leurs priorités sont les suivantes : ils désirent que ce nouveau site soit un endroit verdoyant où arbres, fleurs et zones ombragées sont présents. Qu’il soit aussi un lieu de repos et de rencontre avec des bancs, des tables à pique-nique, des fontaines d’eau, un stationnement pour les vélos et des toilettes. Finalement, ils souhaitent pouvoir y jouer, que ce soit dans des jeux d’eau, modules de jeux, aire de glisse, basket-ball, mini soccer ou patinoire. Ces éléments se retrouvent au cœur de la proposition d’aménagement présentée.

Ce projet de parc-école, comprenant le parc, la cour d’école et le gymnase, vise à optimiser l’offre de service et les infrastructures afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des élèves.

Daniel Hébert, conseiller municipal du district de Marigot, s’est adressé aux citoyens en début de soirée en mentionnant que la consultation est un franc succès. Les demandes des participants ont été entendues et les futurs élèves pourront bénéficier d’une école moderne et stimulante.

Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), rappelle que cette démarche s’inscrit dans sa vision de faire de l’école un lieu de rassemblement pour toute la communauté : « En offrant aux citoyens et aux élèves du secteur des équipements qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes, nous contribuons à faire de l’école un milieu de vie stimulant qui favorise la réussite, mais aussi, une vie de quartier dynamique et inclusive. »

Rappelons que cette rencontre fût précédée de deux autres ayant eu lieu les 15 et 29 janvier derniers. La première a eu pour but d’informer les citoyens et la deuxième était un atelier de travail où ceux-ci ont été appelés à s’exprimer sur le sujet.

Le plan d’aménagement présenté est disponible en ligne sur repensonslaval.ca/cluny

Selon le plan de la CSDL, l’école devrait ouvrir ses portes en septembre 2019. Quant au parc-école, il devrait pouvoir être utilisé au même moment par les résidents.