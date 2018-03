Monsieur Jean-Claude Gobé annonce son départ de la vie politique municipale

Le chef d’action Laval, Monsieur Jean-Claude Gobé, annonce qu’il se retire de la vie politique municipale à Laval. Monsieur Gobé est fier du travail accompli durant les quatre dernières années. M. Gobé souhaite maintenant relever d’autres défis professionnels.



On se rappellera que la feuille de route de M. Gobé est impressionnante. Après avoir occupé le poste de député de Lafontaine à l’assemblée nationale du Québec de 1985 à 2003, il a fondé par la suite Action Laval en 2012 et il a occupé le poste de chef de l’opposition officielle à Laval durant les quatre dernières années.



Reconnu pour son franc-parler, monsieur Gobé a déclaré : Mon implication politique à Laval m’a procuré de grandes satisfactions. J’ai pu servir mes concitoyens et contribuer ainsi à collaborer à l’essor de cette grande ville. Depuis les dernières élections, j’ai rencontré de nombreux électeurs qui m’ont encouragé à poursuivre mon implication. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont donné leurs confiance et leur support. Mais le temps est venu pour moi de relever d’autres défis.



À cet effet, je désigne en date de ce jour , M. Achille T. Cifelli, homme d’affaires et membres d’action Laval depuis le début, respecté et apprécié de la communauté et des membres d’Action Laval :Chef et président de l’exécutif du parti Action Laval avec tous les pouvoirs pour mener à bien les destinées du parti.