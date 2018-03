Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 28 février 2018.

Protection du bois d’Auteuil et du bois de l’Équerre

La Ville de Laval a fait l’acquisition à des fins de conservation de plusieurs lots dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’acquisition de milieux naturels. Des investissements de 145 625 $ ont permis de protéger de 7 222 mètres carrés de valeur écologique élevée au bois d'Auteuil et au bois de l’Équerre. Ces deux bois sont reconnus comme bois d’intérêt au schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval et abritent plusieurs espèces à statut précaire dont l’andiante du Canada (adiantum pedatum) et le noyer cendré (juglans cinerea).

Pour la réalisation de ce projet, l’administration municipale a obtenu la collaboration de l'organisme Nature Action Québec (NAQ) pour effectuer les démarches d’acquisition auprès des propriétaires dans deux secteurs ciblés. Cette collaboration est rendue possible grâce à une aide financière obtenue par NAQ dans le cadre d'un programme fédéral d’intendance de l’habitat des espèces en périls. Ce programme vise la protection de l’habitat d’espèces floristiques et fauniques à statut précaire au Canada inscrites à la liste des espèces en péril.

Appel d’offres pour du TreeAzin

La Ville de Laval demandera des soumissions par voie d’appel d’offres public pour des traitements au TreeAzin pour le contrôle de l’agrile du frêne de 2018 à 2021. Ce type de traitement est utilisé depuis 2014 afin de ralentir la progression de l'insecte sur le territoire lavallois. L’appel d'offres vise aussi à permettre aussi d'offrir un prix avantageux aux citoyens qui désirent traiter leurs arbres privés, afin d'aider à enrayer la prolifération de cette nuisance. Mentionnons qu’à ce jour, les traitements se sont avérés bénéfiques et le ralentissement de la progression de l’insecte permet d’étaler dans le temps les abattages de frênes affectés ou morts.

Appel d’offres pour des palettes de sacs de sable en cas d'urgence

La Ville de Laval publiera un appel d'offres concernant la fourniture de sacs de sable en palettes aux endroits qu’elle aura identifiés comme prioritaires et vulnérables en cas d’inondation. Selon cet appel d’offres, l'adjudicataire devra prévoir la livraison, le maintien de son personnel et de ses installations en état de veille permanente, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, durant la période de crue printanière.

Travaux d’excavation et de fondation du complexe aquatique

Dans le cadre du projet du complexe aquatique, des travaux d'excavation et de fondation doivent être exécutés entre avril 2018 et juillet 2018. À la suite d’un appel d’offres public, les membres du comité exécutif recommanderont au conseil municipal d’adjuger un contrat de 2 944 872,76 $ (total des taxes incluses) à Coffrages Synergy pour les travaux requis. Le début de la construction du bâtiment est prévu en août 2018.

Participation à la Fire Departement Intructors Convention 2018

Trois représentants du Service de sécurité incendie de la Ville de Laval se rendront à Indianapolis, aux États-Unism pour participer à la Fire Department Instructors Convention, qui s’y tiendra du 23 au 28 avril prochains. Ce congrès regroupe plus de 30 000 pompiers instructeurs de partout dans le monde et plus de 200 conférenciers de calibre internationaux. Pour Laval, cet événement représente une bonne occasion de partager et d’échanger sur différentes stratégies et tactiques à adopter lors d'interventions et de profiter des conférences qui porteront notamment sur les innovations et nouvelles orientations en matière de combat d'incendie, tant sur le plan technique que sur le plan des équipements.

Plan d’action et Politique d’accessibilité universelle municipale

Le Plan d'action lavallois 2017-2018 à l'égard des personnes handicapées a été adopté par les membres du comité exécutif. Ceux-ci ont également autorisé la Ville à élaborer une Politique d'accessibilité universelle municipale (PAUM). Celle-ci permettra de développer et de faire évoluer le concept visant à intégrer l'approche inclusive dans les processus décisionnels municipaux. Cette démarche donnera à la Ville les outils nécessaires pour établir les bases des interventions en accessibilité universelle et appellera à l'engagement de l'ensemble de ses unités administratives. Rappelons que le concept d'accessibilité universelle vise à permettre l'accès à toutes et tous, quelles que soient leurs capacités, aux lieux, aux équipements, aux services, aux programmes et à l'information tout en favorisant une utilisation identique ou équivalente, autonome et sécuritaire, dans un but d'équité.

Subvention de 150 000 à l’Orchestre symphonique de Laval pour l’année 2018

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 150 000 $ à l’Orchestre symphonique de Laval pour soutenir son fonctionnement annuel. Rappelons que L'Orchestre symphonique de Laval, organisme dûment reconnu par la municipalité et partenaire majeur du développement culturel lavallois, présente une programmation de musique symphonique de haut niveau regroupant une série de grands concerts jumelés à de nombreuses activités s'adressant aux citoyens lavallois de tout âge. Plus de 10 000 spectateurs par année ont accès aux différentes prestations de l'Orchestre symphonique de Laval et 95 % d'entre eux sont lavallois.

Réunion du comité exécutif

Rappelons le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.