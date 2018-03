Laval accueille une délégation de 150 représentants de plusieurs villes du Canada

Du 6 au 9 mars, Laval a l’honneur d’être la ville hôte du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Plus de 150 personnes (maires, conseillers municipaux et représentants d’associations municipales) sont ainsi réunis à Laval pour discuter des enjeux touchant les villes du Canada.

« À titre de membre du Caucus des maires des grandes villes de la FCM, je suis très fier de voir Laval accueillir le conseil d’administration d’une fédération qui porte les enjeux citoyens des municipalités sur toutes les grandes tribunes du pays. Je suis persuadé que ces trois journées passées en terre lavalloise permettront aux élus de tous ces villes d’apprécier notre accueil et les attraits touristiques de notre ville », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers.

Au cours des leurs différentes sessions de travail, les membres du conseil d’administration de la FCM aborderont les sujets de l’heure dont, notamment, la légalisation du cannabis, le commerce international (ALÉNA, bois d’œuvre, etc.), les changements climatiques, la Stratégie nationale du logement du gouvernement canadien ainsi que la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

« Les villes sont le moteur économique du Canada. Représentant plus de 90 % de la population canadienne, la FCM est la voix nationale pour les enjeux que gèrent les gouvernements de proximité que sont les municipalités. Les priorités des villes à l’échelle canadienne s’appuient sur les préoccupations citoyennes auxquelles les élus municipaux, femmes et hommes, sont sensibilisés au quotidien. Une réunion comme celle-ci nous permet d’échanger sur les orientations budgétaires et les actions que nous proposons, en connaissance de cause, au gouvernement fédéral », a poursuivi Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère du district de Concorde-Bois-de-Boulogne et membre du conseil d’administration de la FCM à titre de représentante de la Ville de Laval depuis juin 2014.

Jusqu’au 9 mars, les membres du conseil d’administration de la FCM seront également conviés à diverses activités mettant en relief les attraits de Laval dont, entre autres, une soirée d’accueil officiel en leur honneur à l’hôtel de ville le mardi 6 mars.