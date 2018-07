Estelle Obeo candidate pour le Parti vert du Québec dans Laval-des-Rapides

Estelle Obeo se lance en politique avec le Parti vert du Québec dans la circonscription de Laval-Des-Rapides pour apporter une alternative politique qui se veut éco-socialiste, multiculturelle exigeant un plus grand respect de l’environnement, de justice sociale et une plus grande valorisation de la diversité québécoise.

Au niveau local, elle s’intéresse à la préservation des boisés et berges notamment le boisé du Trait-carré, dernier îlot de verdure du centre-ville de Laval, en proie au développement immobilier agressif qui affecte la ville ces dernières années mais aussi à la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineures.

En 2009, elle ouvre son cabinet-conseil et fourni ses services à des organismes communautaires et PME dans la région de Montréal, de l’Outaouais et à l’international en Côte d’Ivoire. En 2010, elle part au Burkina Faso travailler avec Oxfam-Québec auprès des partenaires locaux. Elle travaille depuis 2015 en tant que consultante règlementée en immigration canadienne au sein de l’Étude Légale Stéphane Dakouri Avocats.

Madame Obeo se met au service de la collectivité en œuvrant dans des fondations et organismes communautaires agissant auprès des communautés culturelles tels que La fondation MAAH, AfriqueCanada.tv, Force et Leadership Africain etc... Elle a siégé sur le conseil d’administration de la Fondation MAAH pendant plusieurs années. Elle travaille bénévolement en offrant des services juridiques en immigration aux populations vulnérables.

Diplômée de l’Université de Montréal en communication et politique, elle suit présentement un certificat en droit à l’Université de Montréal et un DESS en politiques publiques et relations internationales à l’Université de Sherbrooke-Campus Longueuil. Elle possède une solide expérience en immigration, en communication, en administration et en développement de partenariats/affaires ainsi qu’en tant qu’administratrice auprès de plusieurs organismes publics et privés.

Née À New-York de parents Ambassadeurs ivoiriens lors de leur affection aux Nations-Unies, Estelle Obeo a vécu dans 5 pays : USA (New-York), Gabon (Libreville), Côte d’Ivoire (Abidjan), Canada (Montréal, Laval, Québec, Trois-Rivières, Ottawa et Calgary) et Burkina Faso (Ouagadougou). Elle vit dans Laval-des-Rapides depuis plusieurs années.