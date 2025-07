Le Mouvement lavallois a trois nouveaux candidats au sein de son équipe

Le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer annonce trois nouvelles candidatures sur la ligne de départ en vue de la campagne électorale municipale qui aura lieu cet automne.

Il s’agit de Martin Fiola dans Laval-des-Rapides, d’Emmanuelle Provost dans Marc-Aurèle-Fortin ainsi que de Francis Létourneau dans Saint-François.

Martin Fiola dans Laval-des-Rapides

Ingénieur de formation, homme d’affaires chevronné et gestionnaire aguerri, Martin Fiola a fondé plusieurs entreprises prospères, tout en ayant occupé des postes clés au sein de grandes sociétés. Cette double expérience lui confère une vision à la fois entrepreneuriale et structurée de la gestion, lui permettant de concilier innovation, rigueur et performance. Il possède une solide expertise en développement stratégique, en gestion d’équipes et en optimisation des opérations. Reconnu pour son engagement communautaire, Martin s’est toujours impliqué dans les organismes sportifs et les associations de parents.

Martin Fiola vient remplacer le conseiller municipal Alexandre Warnet qui a annoncé son intention de ne pas solliciter de deuxième mandat cet automne.

Emmanuelle Provost dans Marc-Aurèle-Fortin

Résidente de Laval depuis 2019 et mère de deux enfants, Emmanuelle Provost est profondément enracinée dans sa communauté. Enseignante en adaptation scolaire, elle détient un baccalauréat de l’Université de Montréal et consacre sa carrière à l’inclusion et à la réussite de tous les élèves. Elle préside l’organisation des parents d’élèves de l’école Le Petit-Prince, siège au conseil d’établissement et agit à titre d’administratrice au CPE Pirouette. Ces expériences, ancrées dans la vie quotidienne des familles, nourrissent sa volonté de défendre une politique municipale de terrain, humaine et accessible.

Francis Létourneau dans Saint-François

Fondateur d’une entreprise québécoise spécialisée en événementiel et formations continues, Francis Létourneau fait rayonner Laval à l’international en accueillant des formateurs de renom venus d’Europe, des États-Unis et d’Australie. Ses événements ne sont pas organisés à Montréal, mais bien ici même à Laval, mettant ainsi la ville sur la carte mondiale dans son domaine. Citoyen impliqué, il a notamment été très actif dans le dossier du Bois Papineau et des déversements dans le ruisseau Lapinière, des actions qui l’ont mené à apparaître dans plusieurs médias, journaux et à la télévision.

« Je suis très fier d’accueillir Martin Fiola, Emmanuelle Provost et Francis Létourneau au sein de notre équipe. Martin Fiola apporte une solide expérience en gestion et une vision entrepreneuriale précieuse pour améliorer la qualité des services offerts à la population. Emmanuelle est une femme de cœur, ancrée dans sa communauté, qui incarne parfaitement une politique de proximité, humaine et à l’écoute des familles. Quant à Francis, c’est un citoyen engagé et passionné, qui a démontré qu’il sait mobiliser et faire rayonner Laval au-delà de ses frontières. Ensemble, ils incarnent le dynamisme, la compétence et l’engagement qui caractérisent le Mouvement lavallois », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois.

