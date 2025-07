Parti Laval présente trois nouveaux candidats qui se sont joints à eux

Parti Laval a annoncé trois nouvelles candidatures en vue de l'élection municipale du 2 novembre prochain. Ainsi, Simon-Nicolas Grandmaître dans Champfleury, Liria Serrano dans Vimont et Stéphane Bélanger dans Saint- Bruno, ont joint l'équipe de Claude Larochelle.

Cette troisième annonce porte à douze le nombre de candidatures annoncées de la formation politique qui dit vouloir s’occuper « des vraies affaires ».

« Je suis fier de présenter aux Lavalloises et Lavallois des candidats d’exception. Des gens vrais, ancrés, qui sont là pour les bonnes raisons et qui incarnent la confiance et la rigueur. Ils savent ce qu’il faut faire et sont prêts à tout donner pour y arriver : agir sur la sécurité, améliorer les services de base, et être présents pour les gens. C’est ça, Parti Laval », d’expliquer M. Larochelle.

Simon-Nicolas Grandmaitre succèdera à Claude Larochelle dans Champfleury

Anciennement désigné Fabreville, le district Champfleury représenté, après Michel Trottier, par le chef de Parti Laval depuis 8 ans a été confié à Simon-Nicolas Grandmaître, Directeur adjoint au cabinet de l’opposition et secrétaire du conseil d’administration du parti depuis de nombreuses années. Professionnel en communication stratégique et mobilisation citoyenne, M. Grandmaître œuvre en politique depuis plus de 15 ans, tant au municipal qu’au provincial et au fédéral. Collaborateur de longue date du conseiller sortant Claude Larochelle, il est activement engagé dans Champfleury depuis 2018 et possède une connaissance poussée du fonctionnement de la ville et des dossiers municipaux.

Jeune père de deux enfants, celui qui est aussi vice-président du CPE La Relève et membre des Chevaliers de Colomb de Fabreville dit souhaiter poursuivre le travail entrepris dans le district en mettant l’accent sur la sécurité routière, les infrastructures essentielles comme les réseaux d’égouts et d’aqueducs, ainsi que les infrastructures de proximité. « Comme père de deux jeunes enfants, ce que je veux, c’est que mes rues soient sécuritaires, que mes voisins et ma famille n’aient pas peur chaque fois qu’il y a de grosses pluies, et que nos infrastructures tiennent la route. Ce que je veux, c’est en faire plus, plus pour Champfleury et pour toutes les familles qui, comme la mienne, veulent juste vivre dans un quartier sûr et bien entretenu », d’affirmer Simon- Nicolas Grandmaître.

Pour une ville qui prend la sécurité au sérieux: Liria Serrano et Stéphane Bélanger

Dans Vimont, c’est Liria Serrano, qui a consacré 27 ans de sa vie au service public comme policière, devenant notamment la première femme à occuper ce poste à Deux-Montagnes, qui portera les couleurs de Parti Laval – Équipe Larochelle. Mère de trois enfants, résidente de Laval depuis plus de 25 ans, dont 20 ans à Vimont, celle qui dit souhaiter « remettre la sécurité, l’intégrité et le service citoyen au cœur des priorités municipales » a également été impliquée dans son syndicat et au conseil d’établissement de l’école primaire de ses enfants, en plus d’être militaire, proche aidante pour sa mère et pionnière dans des milieux traditionnellement masculins.

« Après toutes ces années sur le terrain, et même en tant que mère et citoyenne, ce que constate c’est que les gens veulent des quartiers où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent marcher, vivre, respirer... tout ça, sans s’inquiéter. Pour moi, la sécurité n’est pas un luxe, c’est une responsabilité de base de la Ville et c’est pour ça que je veux travailler avec Parti Laval », indique la candidate.

Résident de Saint-Bruno depuis plus de 20 ans et père de deux enfants, c’est Stéphane Bélanger, un professionnel du secteur de l’aéronautique et de la défense, qui briguera les suffrages dans le district pour Parti Laval. Diplômé du HEC Montréal en gestion des opérations et détenteur d’un diplôme en gestion industrielle, M. Bélanger, qui s’est aussi impliqué avec Hockey Laval et dans son syndicat, dit vouloir contribuer à faire avancer des enjeux concrets pour son quartier : « Mon parcours m’a appris une chose : si on ne s’implique pas, rien ne change. Pour moi, la seule option logique, celle qui me rejoignait et qui parle des vraies priorités des Lavalloises et Lavallois comme la sécurité et les infrastructures de proximité, c’était Parti Laval », précise M. Bélanger.