La candidate péquiste dans Fabre, Odette Lavigne annonce ses engangements pour les familles lavalloises

Mme Odette Lavigne, candidate pour le Parti québécois dans Fabre a présenté les engagements du PQ qui touchent à la famille et à la petite enfance. Mme Lavigne a souligné les bienfaits dont pourraient bénéficier les familles de Laval.

En effet, l’objectif du PQ est de faciliter l’accessibilité aux garderies en imposant un tarif unique dans les CPE: 8$ pour le premier enfant, 4$ pour le deuxième et gratuit pour le troisième et les suivants. Ainsi que la gratuité pour les familles dont le revenu est inférieur à 34 000$. Le PQ veut aussi accorder un revenu stable à l’organisme Mieux-naître à Laval. Il promet également d’établir un service de lunch à coût modique dans les écoles et d’augmenter la durée du congé de paternité de 5 à 8 semaines.

«Ce sont toutes des mesures qui ont pour but de venir en aide aux familles de Laval» a souligné Mme Odette Lavigne. «L’éducation: une priorité à Laval» selon Marc-André Constantin, candidat du Parti québécois dans Sainte-Rose. C’est ainsi que M. Constantin a redéfini la place importante que l’éducation du primaire à l’université doit redevenir.

La société québécoise a beaucoup souffert des compressions imposées par le gouvernement libéral dans le système d’éducation au Québec. M. Constantin a mentionné toute l’importance que revêt la construction d’écoles à Laval causée par l’arrivée de nouvelles familles ainsi que la rénovation des écoles existantes.

«Nos écoles sont bondées, les bibliothèques sont utilisées comme salles de classe, on construit des maisons mobiles pour loger les enfants» d’expliquer M. Constantin en plus de souligner le manque de ressources professionnelles pour venir aux enfants en difficulté. «C’est le résultat des coupures des dernières années en éducation», de dire M. Constantin.

L’accueil dans nos écoles des nouveaux arrivants et des enfants d’immigrants doit aussi redevenir une priorité dans nos écoles selon M. Constantin «car, dit-il, Laval reçoit à chaque année des contingents de nouveaux élèves venus de divers pays du monde et qu’il faut veiller à bien les intégrer à la culture et à la langue française au Québec».

Plusieurs autres mesures ont été mises de l’avant en ce qui concerne les cégeps et les universités. Finalement, il a insisté sur le fait que le Parti québécois va initier une vaste consultation sur la question de l’alphabétisation qui constitue un fléau pour beaucoup de nos concitoyens.