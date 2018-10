Un autre membre quitte le Parti-Laval - Équipe Michel Trottier

Un cinquième membre du conseil d'administration et du Conseil exécutif du Parti-Laval-Équipe Michel Trottier vient tout juste d'annoncer sa démission.

En effet, Fabrice Kamion, candidat dans le district de Saint-François aux élections municipales de 2017, a laissé savoir sa décision de quitter l'organisation politique, via un communiqué.

« Ma décision se justifie entre autres par un manque de leadership, de démocratie et de vision au sein de ce parti composé essentiellement de seulement deux décideurs. Ces éléments sont importants et incarnent les valeurs fondamentales qui motivent mon engagement politique et de citoyen. On m’avait vendu un parti ouvert et consultatif au moment de mon engagement, ces valeurs n’existent plus depuis l’élection de novembre 2017 », laisse-t-il savoir.

Dans les 30 derniers jours, 4 autres membres ont annoncé eux aussi leur démission.

« Laval est la troisième ville du Québec et à ce titre, son administration se doit d’être prête à relever des défis en tout temps. Malheureusement, l’opposition, sous son leadership actuel, ne représente pas une alternative crédible à l’administration en place », conclut M. Kamion.