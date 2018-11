Le comité exécutif en bref

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 7 octobre 2018.

Le comité exécutif a entériné l’octroi d’un contrat d’une somme de 161 392,71 $ à Hébert Zurita Danis Smith architectes en échange de services professionnels permettant l’élaboration du programme fonctionnel et technique du Centre de services de proximité de l’Est.

La Ville de Laval cherche à se doter d’un nouveau centre de services de proximité dans l’axe stratégique des quartiers Saint-François et Duvernay-Est de l’est de Laval. Ce projet intégré sera caractérisé par la présence d’une bibliothèque, d’un centre communautaire incluant le Bureau municipal de loisirs satellite du secteur 1 et d’un poste de police de quartier.

Règlement d’une situation d’empiètement sur la rue Fernando-Pessoa

Afin de régler une situation d’empiètement qui perdure depuis de nombreuses années, le comité exécutif a convenu d’autoriser l’échange d’une propriété de la Ville composée de deux lots d’une superficie totale de 3 878,7 m2 et d’une valeur de 80 500 $ contre un autre terrain appartenant au Club Laval-sur-le-Lac, d’une superficie approximative de 3 000,5 m2 et d’une valeur de 62 000 $.

Cet échange est conditionnel au paiement d’une soulte de 18 500 $ à verser au fonds de parcs et terrains de jeux de la Ville de Laval. Il s’agit ici de lots situés entre la limite de la propriété du club de golf Laval-sur-le-Lac et les cours arrière des propriétés ayant front sur la rue Fernando-Pessoa.

Demande de soumissions pour la fourniture et l’installation d’équipement de jeu

Les membres du comité exécutif ont consenti à demander des soumissions par voie d’appel d’offres public pour la fourniture et l’installation d’équipement de jeu pour enfants dans divers parcs du territoire lavallois. Les soumissionnaires seront appelés à proposer des équipements de jeu répondant à une série de critères techniques, artistiques et thématiques établis par la Ville, et ce, pour onze (11) différents lots.

Cette approche par lot permettra aux soumissionnaires potentiels de présenter différentes propositions selon leurs capacités et type d’équipement, et donnera à la Ville une plus grande variété pour exercer son choix.

Subvention à l’Association régionale de badminton de Laval

Le comité exécutif a accepté d’octroyer une subvention de 45 000 $ à l’Association régionale de badminton de Laval (ARB Laval) en soutien à la location d’espaces d’entraînement intérieurs pour la pratique du badminton. L’ARB Laval, un organisme sans but lucratif, est un partenaire important dans le développement de la pratique du badminton auprès des citoyens lavallois, et ce, depuis 2004.