Action Laval fête ses 5 ans

C'est à l'occasion de son brunch annuel regroupant plus de 400 membres et sympathisants que le parti municipal Lavallois, Action Laval, a célébré ses 5 ans d'existence officielle ainsi que les cinq ans d'élection de sa conseillère dans Chomedey, Aglaia Revelakis.

Action Laval est un parti politique municipal lavallois ayant été fondé il y a cinq ans, en 2013, à l’aube des élections de la même année, par Jean-Claude Gobé et quelques collaborateurs passionnés afin de doter Laval d’une administration répondant à ses aspirations. Ses membres se sont démarqués par une critique constructive et rigoureuse de l’administration de Marc Demers ainsi que par la défense inconditionnelle des intérêts des citoyens de Laval.

Aujourd’hui, le parti est dirigé par Achille Cifelli, chef intérimaire, et est représenté au Conseil municipal par Aglaia Revelakis, conseillère municipale dans Chomedey.

5 ans déjà !

« 5 ans déjà ! », a déclaré d’ouverture Achille Cifelli devant plus de 400 membres et sympathisants à l’occasion du brunch annuel du parti, « 5 ans déjà que nous travaillons à représenter les intérêts de milliers de Lavallois, à défendre leurs droits et à promulguer leurs aspirations. Mais aussi cinq ans qu’Aglaia Revelakis représente fièrement Action Laval à l’hôtel de ville » ; « nous sommes tous très fiers d’elle ! ».

Le Plan en trois étapes respecté

Dans son allocution, le chef intérimaire a rappelé la sortie médiatique de mai dernier, lorsqu’avec Aglaia Revelakis, il s’est adressé aux médias pour présenter leur plan, simple et en trois étapes afin de redresser le parti et naviguer vers la victoire en 2021:

1. Re-structurer Action Laval, avec des règlements clairs et précis.

2. Élire un chef, lors d’une course à la chefferie démocratique.

3. Convaincre les électeurs qu’Action Laval est l’alternative à Marc Demers et gagner les élections de 2021.

« La première étape est terminée, nous allons convoquer les membres en Assemblée générale au début de l'année 2019 pour entériner nos nouveaux règlements», a déclaré Achille Cifelli, « nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques, nous allons de l’avant ! ».

Aglaia Revelakis : 5 ans dans l’action

C'est accueillie sous un tonnerre d'applaudissements à son entrée sur scène, que la conseillère de Chomedey, élue pour la première fois en novembre 2013 puis réélue en 2017 a avant tout remercié les citoyens de Chomedey pour leur confiance : « Merci pour votre confiance. Les citoyens de Chomedey sont ma priorité, Chomedey est et restera toujours ma priorité ! », a-t-elle déclaré.