Eva Nassif tient une consultation pré-budgétaire avec les citoyens de Vimy.

Lors d’une consultation pré-budgétaire que la députée de Vimy Eva Nassif, a organisée au Château Royal, le 14 novembre dernier, les citoyens de Vimy ont échangé leurs idées et suggestions sur comment le gouvernement fédéral pourrait aider à assurer la croissance de la classe moyenne et à celles et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Cette réunion est l’une des nombreuses rencontres qui se tiennent partout au pays, depuis que le ministre des Finances, Bill Morneau, a donné le coup d’envoi de la quatrième série de consultations pancanadiennes.

La députée Eva Nassif a tout d’abord mentionné que cette semaine nous célébrons la Semaine mondiale de l’entreprenariat, en mentionnant que la banque mondiale a classé le Canada au deuxième rang mondial pour ce qui est du lancement d’une entreprise, grâce aux programmes offerts et à la baisse du taux d’impositions pour les petites entreprises. Elle a aussi mentionné que le gouvernement fédéral a négocié des accords commerciaux qui fourniront an Canada un accès à 1.5 milliards de nouveaux clients outre-mer.

Elle a aussi donné aux participants à cette réunion un aperçu des perspectives économiques pour 2019. Et a décrit les mesures que le gouvernement a déjà mises en place pour contribuer à la croissance de la classe moyenne, par exemple, baisse d’impôts de la classe moyenne, l’Allocation canadienne pour enfants et le renforcement du Régime de pensions du Canada.

« Le gouvernement veut entendre ce qu’ont à dire les Canadiennes et les Canadiens des quatre coins du pays et de tous les milieux. Au cours de cette séance, nous recueillerons vos commentaires et vos suggestions sur différentes questions liées à la situation économique actuelle et future du Canada », de dire la députée.

Comme l’a souligné Eva Nassif, le défi à relever – qui est en fait une occasion à saisir – est de poursuivre sur cette lancée et de se concentrer sur le long terme, de façon à transformer l'économie afin de renforcer la classe moyenne et de positionner le Canada pour relever les défis de l'économie mondiale de demain.

Tous les commentaires recueillis lors de la réunion d'hier soir seront envoyés directement au ministre Morneau, a affirmé Eva Nassif. Bill Morneau travaillera avec tous les députés pour établir les fondations qui seront mises en place dans le budget de 2019, de sorte que les familles de la classe moyenne puissent contribuer à faire progresser l'économie, au cours de l’année à venir et à long terme.

Cette séance n’est que l’un des moyens employés par le gouvernement du Canada pour consulter la population avant de préparer le budget de 2019. Les Canadiennes et Canadiens peuvent en apprendre davantage sur la façon dont ils peuvent contribuer à la vision qui sera reflétée dans le budget de 2019 en communiquant avec Finances Canada en ligne à www.fin.gc.ca