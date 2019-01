Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues le 19 décembre 2018 et le 9 janvier 2019.

Acquisitions au bois d’Édimbourg

Le comité exécutif a entériné plusieurs transactions pour acquérir des terrains situés au nord de l’autoroute 440 et à l’ouest de la rue d’Édimbourg, nécessaires à des fins de conservation du bois d’Édimbourg. Au total, 21 169,6 m2 ont été acquis pour une somme de 794 521 $.

Campagne Centraide

Le comité exécutif a accordé une subvention d’un montant de 81 537 $ à Centraide du Grand Montréal dans le cadre de l’édition 2018 de la campagne annuelle de collecte de fonds des employés et retraités de la Ville de Laval.

Cette somme s’ajoute à celle accumulée par les employés, portant le total à 250 150,16 $. Tous les profits ont été remis aux organismes lavallois. Cette campagne, sous la coprésidence d’honneur de Yannick Langlois (L’Orée-des-bois) et Clément Bilodeau (directeur général adjoint au développement durable), était assumée par des ambassadeurs bénévoles dans chacun des services et bureaux et s’est déroulée du 1er octobre au 2 novembre 2018.

Grande guignolée des médias

Le comité exécutif a octroyé une subvention d’un montant de 15 000 $ à La guignolée des médias de Laval 2018. La Ville de Laval est fière de se joindre chaque année à La guignolée des médias de Laval et de célébrer l’entraide en soutenant le dépannage alimentaire offert par les organismes du territoire lavallois. Rappelons qu’en 2017, 170 576 personnes ont bénéficié de ce soutien, dont 58 220 enfants, ce qui représente une augmentation de 33,75 % depuis 2008.

Séance du 10 janvier 2019

Rénovations au parc Chénier

Le comité exécutif a recommandé au conseil municipal d’adjuger un contrat à Construction Socam Ltée pour la somme de 5 767 777,21 $ pour les travaux de rénovation majeurs de la piscine, des jeux d’eau et du chalet ainsi que des travaux de réfection des vestiaires du chalet de baseball du parc Chénier.