« Le premier ministre François Legault doit s'engager dès maintenant...» - Guy Ouellette

M. Guy Ouellette, député de Chomedey se réjouit de la décision rendue par la Cour supérieure de forcer le gouvernement de la CAQ à traiter les 18 000 dossiers d'immigration en attente.

« Le premier ministre François Legault doit s'engager dès maintenant à respecter cette décision et reprendre immédiatement le traitement des dossiers, abandonnés la journée du dépôt de son projet de loi 9 sur la réforme en immigration.»

M. Ouellette a reçu plusieurs centaines de correspondances et de communications de la part des citoyens inquiets, de son comté et d’ailleurs au Québec, qui étaient concernés par la réforme de l’immigration au Québec du ministre Jolin Barrette.

« Je trouve très cavalier et des plus irrespectueux le traitement fait à ces 18 000 dossiers sans se préoccuper des drames humains qu’il engendre et sans avoir pris le temps de les analyser. Cette injonction permettra aux citoyens de compléter leurs dossiers et espérer pouvoir enfin être reçus officiellement parmi nous au Québec. »