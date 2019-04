Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, rencontre la communauté juridique lavalloise

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, a réuni la communauté juridique de Laval et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’Honorable David Lametti afin de discuter des enjeux qui touchent l’administration de la justice au Canada.

Le système juridique canadien puise sa force dans la confiance que lui accorde la population canadienne. Unique, il fait l’objet de réformes dans le but d’assurer un système de droit et de justice qui soit en adéquation avec la société qui ne cesse d’évoluer, tout en s’adaptant aux défis qu’affrontent nos communautés. Assurer un dialogue entre les différents acteurs de la scène juridique est essentiel pour garantir un système de justice adapté, moderne et robuste qui continue de croître et de remplir son rôle.

La réponse de la communauté juridique de Laval a été positive puisque près d’une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel dont le Bâtonnier de Laval, Me. Normand Haché. Cette opportunité d’échanges et de discussions a mis en lumière un objectif commun : celui de garantir la confiance des Canadiens en leur système judiciaire, qui passe par des changements concrets et positifs.

Comme l’a souligné le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, lors de cet évènement : « Les Canadiens méritent de pouvoir accéder à des renseignements et des services qui les aident à mieux comprendre et exercer leurs droits juridiques. En assurant un dialogue ouvert entre les différents acteurs de notre système judiciaire, nous devenons les garants de son adéquation, de son efficacité et de son respect ».

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est fier du succès rencontré par cette initiative qui a permis d’établir un contact direct entre le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et les membres de la communauté juridique lavalloise.

Lors de ses échanges, l’Honorable David Lametti a réitéré que le gouvernement au pouvoir est un « gouvernement progressiste tourné vers l’avenir, qui démontre un bilan solide sans pour autant le prendre pour acquis ».

Le ministre a également souligné les importants progrès accomplis auprès de certains cadres législatifs qui étaient restés inchangés depuis des décennies tels que des lois sur les agressions sexuelles ainsi que le système de justice familiale canadien. Parmi les thèmes discutés avec les participants, le cannabis, l’aide médicale à mourir et la justice pénale ont suscité un fort intérêt.

Par ce type de collaboration, chacun de nous assure la prospérité de notre système judiciaire canadien.