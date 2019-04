Eva Nassif, députée de Vimy, annonce 560 000 $ pour le développement de trois entreprises de Laval

Les entreprises Recherche et Solutions NMX inc., Les Produits Plastitel inc. et IniXium inc. pourront mieux poursuivre leurs activités en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 563 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, Recherche et Solutions NMX fera l’achat de nouveaux instruments scientifiques dans le but d’accroître sa capacité de production et de prendre de l’expansion. Les Produits Plastitel feront l’acquisition et l’installation d’un centre d’usinage à contrôle numérique afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise.

Quant à IniXium , elle pourra notamment entreprendre des activités de prospection de nouveaux marchés, consolider ses marchés actuels et acquérir de l’équipement de recherche et d’analyse pour ses services en découverte du médicament, et augmenter ses ventes à l’échelle internationale et son chiffre d’affaires.

Ce financement a été annoncé le 17 avril par la députée de Vimy, Eva Nassif. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 1 874 474 $ ainsi que la création de 18 emplois à Laval.

« Je me réjouis de l’appui financier du gouvernement du Canada qui choisit de miser sur l’esprit innovateur et la volonté d’expansion de ces entreprises de Laval qui se démarquent dans un marché sans cesse en évolution. Leur savoir-faire, leur dynamisme et leur audace sont porteurs de croissance et je les encourage à continuer dans la même voie », soulignait en conférence de presse, Eva Nassif, députée de Vimy.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d’appuyer les efforts qu’elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d’emplois et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.