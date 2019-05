La ville de Laval octroie un contrat de 6 398 523 $ à Uniroc Construction inc.

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues le 1er mai 2019.

Réhabilitation d’égouts et de chaussées

Le comité exécutif a accepté de recommander au conseil d'adjuger un contrat à Uniroc Construction inc. de 6 398 523,74 $ (total taxes incluses), pour les travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines sur l’Avenue Conrad-Chaumont, la rue Des Prés, la rue Dubé, le Boulevard Bon-Pasteur, la Place Montmorency, l’Avenue Giroux, l’Avenue Lavoisier et la rue D'Argenteuil. Les travaux, qui devraient s’amorcer sous peu, incluent le remplacement ou le gainage de la conduite d'aqueduc ainsi que la réfection de la chaussée. Ils incluent aussi les réparations locales ou le remplacement de conduite d'égouts, recommandés suite à l'inspection télévisée de ces conduites.

Dans le même esprit, le comité exécutif a convenu de recommander au conseil d'adjuger un contrat à Duroking Construction/9200-2088 Québec inc. de 6 051 561,55 $ (total taxes incluses) pour les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur les rues de Lucerne, de Bernina, de Cologne, Pépin et le boulevard Lévesque.

Ces contrats figurent parmi une série de contrats visant à réaliser des réhabilitations multiples prévues cet été sur le territoire de Laval.

Verdissement des bretelles d’autoroutes

Le comité exécutif a entériné l’octroi d’un mandat d’étude portant sur renaturalisation de bretelles d'autoroute dans le cadre du plan d'action visant à réduire les îlots de chaleur sur le territoire lavallois, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au montant de 86 250 $ (exempt de taxes). Le présent mandat d'étude sera réalisé par une équipe du département des sciences biologiques de l'UQAM, en collaboration avec la division Espaces verts du Service des travaux publics. L'étude consiste à évaluer l'efficience d'au moins trois techniques de renaturalisation dans les emprises autoroutières. Ce mandat permettra donc d'améliorer la survie et la croissance des arbres ainsi que la résilience des aménagements végétaux réalisés. Il constituera aussi une nouvelle étape positive de la prise d'action de la Ville de Laval en matière d'adaptation aux changements climatiques.

Réfection des terrains de baseball au parc Rosaire-Gauthier

Afin de répondre adéquatement aux besoins des citoyens lavallois et d'accueillir les participants des Jeux du Québec en 2020 dans des installations normalisées et en bon état, le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d'adjuger un contrat à Gestion S. Forget inc. de 725 376,13 $ (total taxes incluses) afin de procéder aux travaux de réfection des terrains de baseball au parc Rosaire-Gauthier.

Valorisation de nos boisés avec Canopée

Le comité exécutif a convenu de recommander au conseil municipal d'approuver l'entente de services triennale entre la Ville de Laval et l'organisme Canopée, le réseau des bois de Laval, dont la mission est de travailler à la valorisation des bois de Laval. Canopée assurera la concertation des organismes, des partenaires et des sentinelles bénévoles concernés par ses activités afin de développer une synergie visant à protéger, conserver, rendre accessibles et mettre en valeur les milieux naturels boisés sur le territoire de Laval au bénéfice de la collectivité.

Un soutien financier annuel de 190 800 $ plus taxes applicables pour les années 2019, 2020 et 2021 sera octroyé à l'organisme pour la réalisation du mandat de développer et déployer une offre de services. À ce montant, une subvention annuelle additionnelle de 36 000 $ sera octroyée à l'organisme pour les années 2019, 2020 et 2021 afin de subvenir à ses besoins opérationnels.

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président Stéphane Boyer (Duvernay–Pont Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois de Boulogne), Ray Khalil (Sainte Dorothée), Virginie Dufour (Sainte Rose) et Jocelyne Frédérick-Gauthier (Auteuil), se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.