Un tour de force des Libéraux à Laval

Plus de 300 militants libéraux se sont réunis à l’occasion du lancement de la campagne électorale du député et candidat officiel du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono. Le maître de cérémonie, Me François L’Heureux, a présidé l’évènement et souligné l’investiture du candidat. Angelo Iacono en a profité pour remercier les bénévoles pour leur dévouement et leur travail acharné.

Après avoir parcouru la circonscription d’Alfred-Pellan pour plus de 10 ans, Angelo Iacono lance sa troisième campagne électorale. En 2015, les Canadiens ont choisi entre le plan conservateur d’austérité et de coupures, et le plan du Parti libéral du Canada pour investir dans nos communautés et bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde. Les électeurs d’Alfred-Pellan ont fait le même choix.

Une caractéristique originale du lancement de campagne a été la désignation de 10 co-présidents d’honneur représentatifs de la diversité lavalloise, des jeunes leaders communautaires aux ainés, des agriculteurs aux propriétaires de petites entreprises. Leur rôle sera de fournir un soutien moral à l’équipe de campagne, tout en apportant leur aide en matière d’activités de sensibilisation et de mobilisation des intervenants communautaires.

Contrairement au gouvernement conservateur précédent, le gouvernement libéral a investi positivement dans Laval et dans Alfred-Pellan. Angelo Iacono a souligné que le Parti libéral du Canada est le seul à avoir reconnu le potentiel de Laval, troisième plus grande ville du Québec. Les importants investissements dans les infrastructures vitales, la recherche, l’innovation, le logement abordable et l’environnement ont démontré l’intérêt marqué du gouvernement libéral pour le bien-être des Lavallois.

Angelo Iacono réitère son engagement à continuer de se tenir debout pour sa communauté d’Alfred- Pellan qui lui a fait confiance aux dernières élections, et à poursuivre les investissements cruciaux qui assureront le développement durable de sa circonscription. Le gouvernement libéral a fait le choix d’investir dans les Lavallois, et ne compte pas faire demi-tour.