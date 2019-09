Les 76 candidats du Bloc s’engagent à défendre la loi 21

En réponse au premier ministre du Québec, François Legault, qui demande aux chefs de partis fédéraux de s’engager à ne pas contester directement ou indirectement la loi 21, Lizabelle Nitoi et les 75 autres candidates et candidats investis du Bloc québécois ont cosigné une lettre dans laquelle ils s’engagent à défendre et promouvoir la Loi sur la laïcité de l’État. La voici dans son intégralité :

« Le Québec sait ce qui est bon pour le Québec. Nous, candidates et candidats du Bloc québécois, affirmons que la Loi québécoise sur la laïcité de l’État relève exclusivement des compétences de l’Assemblée nationale. Nous affirmons que c’est aux Québécoises et aux Québécois, seulement, à déterminer leurs règles de vivre-ensemble. Nous exigeons que le gouvernement fédéral n’utilise pas l’argent des Québécoises et des Québécois pour contester la Loi 21. Ni directement ni par la voie de programmes fédéraux. Nous exhortons toutes les candidates et tous les candidats de tous les partis à s’engager à ne pas soutenir de contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité. Nous nous engageons solennellement à défendre et promouvoir les consensus de l’Assemblée nationale et les lois du Québec, incluant la Loi sur la laïcité de l’État. Et par respect pour le Québec, nous demandons aux autres partis d’avoir une position aussi claire que la nôtre. Sans se défiler, sans faux-fuyant. Les Québécoises et les Québécois méritent bien cela. »