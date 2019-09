197 060 $ pour améliorer les infrastructures et les aires de jeux extérieurs de différents CPE de Laval

Pour assurer la santé et la sécurité des enfants et aménager et/ou réaménager des aires de jeux extérieurs dans les centres de la petite enfance (CPE), le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3.5 millions de dollars dans le cadre des deux volets de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructures (SPII). Cette aide financière assurera la réalisation de 6 projets dans la région de Laval.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce la semaine dernière. La SPII permet aux CPE de réaliser des travaux d’infrastructures de moins de 50 000 $.

« Je suis très heureux d’annoncer ces projets qui contribueront à l’amélioration de la santé et de la sécurité des enfants par la réfection d’infrastructure et par l’aménagement ou réaménagement de ses espaces extérieurs de jeux. Grâce à cette aide financière, les enfants pourront profiter d’infrastructures sécuritaires et de qualité et d’aires de jeux rafraîchies et modernes, favorisant ainsi leur développement global », de dire le député de la circonscription de Sainte-Rose, Christopher Skeete.

De son côté, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe ajouta :« Notre gouvernement veut agir tôt pour favoriser le plein épanouissement des enfants. C’est pourquoi nous mettons à la disposition des CPE du financement pour les aider à offrir des services de garde de qualité, conformes aux exigences légales et réglementaires. Les sommes versées pour ces travaux d’infrastructures contribuent à créer des milieux de vie sains, sécuritaires et stimulants pour les tout-petits, afin d’assurer le développement de leur plein potentiel. »



Les projets retenus dans la région de Laval