Après avoir mené une vaste consultation citoyenne, la Ville de Laval lance sa nouvelle Politique du stationnement afin d’améliorer la gestion du stationnement sur l’ensemble de son territoire, dans une optique de développement et de mobilité durables.

« Le stationnement est un défi important pour une grande ville comme Laval, qui souhaite à la fois satisfaire les besoins des utilisateurs et renforcer la vision d’une ville animée, en santé, sécuritaire et verte. Nous sommes fiers de cette nouvelle politique axée sur une approche durable et élaborée grâce à un travail rigoureux sur le terrain avec des experts. Elle reflète notre vision Urbaine de nature tout en se penchant sur les réelles préoccupations des citoyens en matière de stationnement. À cet effet, une des actions prioritaires sera l’élimination du stationnement alternatif dans les rues résidentielles et ce, dès 2020 », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

Quatre orientations ont été déterminées pour la Politique, en harmonie avec les besoins des citoyens. Celles-ci guideront les actions en matière de stationnement sur le territoire de Laval.

Orientation 1 : Améliorer la gestion du stationnement et faciliter l’entretien des rues

La Ville souhaite mieux gérer le stationnement dans les rues, dans l’intérêt collectif. Par exemple, la Ville veut recourir à divers moyens pour limiter la durée de stationnement et favoriser la rotation des véhicules dans les places disponibles; éliminer graduellement le stationnement en alternance dans les rues résidentielles où la largeur le permet; revoir les modalités de délivrance des vignettes aux résidents.

Orientation 2 : Optimiser les espaces de stationnement pour favoriser la diversité des usages

La Ville prévoit notamment revoir l’usage de la rue afin d’en optimiser l’utilisation. Par exemple, favoriser le verdissement des aires de stationnement en bordure de rue; convertir des espaces de stationnement inutilisés en trottoirs, en liens cyclables ou en aménagements urbains; piétonniser certaines rues et autoriser le stationnement à d’autres endroits.

Orientation 3 : Encourager le déploiement et l’adoption des modes alternatifs de déplacement

Mieux gérer le stationnement signifie également inciter les Lavallois à se déplacer autrement qu’en auto solo. Laval souhaite entre autres améliorer l’offre de transport en commun sur l’ensemble du territoire, mettre en place des incitatifs au covoiturage et faire des choix d’aménagements urbains qui donnent priorité aux piétons et aux cyclistes.

Orientation 4 : Réduire les îlots de chaleur par des aménagements durables

La lutte contre les îlots de chaleur est une priorité pour la Ville, particulièrement dans les secteurs très asphaltés. Pour les réduire, la Ville entend adopter notamment une réglementation permettant d’accroître le verdissement et la canopée des aires de stationnement en surface et de mieux gérer les eaux de pluie.

Déjà des pistes d’intervention

Certaines pistes d’intervention découlant de ces orientations s’appliqueront à l’ensemble du territoire, alors que d’autres cibleront des secteurs particuliers. Parmi les moyens d’intervention, soulignons la réglementation municipale, la révision des opérations d’entretien, l’aménagement de l’espace public, la signalisation, la surveillance policière et l’usage des technologies de l’information.

Pour en savoir plus :