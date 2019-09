Québec accorde du financement à Mieux-naître à Laval

Le centre périnatale Mieux-naître à Laval saura bénéficier d’un financement récurrent du gouvernement. Cette mesure permettra de mieux soutenir l’organisme dans sa mission auprès des familles québécoises qui est d’offrir une gamme de services aux familles qui accueillent un nouvel enfant.

Selon le gouvernement, ces ressources sont très importantes dans nos communautés. Il a d’ailleurs pris la décision de remédier à la situation en finançant des organismes comme Mieux-naître à Laval. La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann et le député de Sainte-Rose, monsieur Christopher Skeete, ont fait l’annonce d’un rehaussement du financement annuel des ressources périnatales (CRP), le 23 septembre.

Cet investissement fait suite à un engagement du gouvernement d’offrir un meilleur soutien aux centres de ressources périnatales. La bonification tient compte des sommes déjà accordées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par le ministère de la Famille.

« Je me réjouis grandement de cette annonce. Les centres de ressources en prénatalité comme Mieux-naître à Laval, sont essentiels aux parents pouvant se sentir seuls lors de la venue d’un nouvel enfant. Effectivement, un nouvel enfant peut apporter son lot de défis. Ces ressources sont indispensables dans nos communautés. C’est pourquoi votre gouvernement est très fier de pouvoir appuyer ces organismes dans leur mission », soulignait via un communiqué, Christopher Skeete, député de Sainte-Rose.

« Les centres de ressources périnatales répondent à de nombreux besoins essentiels des familles québécoises, et nous avons à cœur de permettre à ces organismes de disposer des ressources suffisantes pour accomplir adéquatement leur mission au sein de la communauté. Il s’agit d’un premier pas vers une meilleure équité dans la répartition du financement, et nous sommes très fiers de pouvoir ainsi contribuer à mieux accompagner les familles qui accueillent un enfant », ajouta Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux