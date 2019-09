Le comité exécutif de la Ville informe sur les travaux de la rue Elsa-Triolet

Les membres du comité exécutif ont pris la décision de travaux sur la rue Elsa-Triolet, lors de la séance publique du 25 septembre.

Le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Jocelyne Frédéric-Gauthier (Auteuil).

Le comité exécutif recommande au conseil d'adjuger un contrat de 1 273 729,15 $ (taxes incluses) à Construction G-Nesis pour des travaux à effectuer sur la rue Elsa-Triolet. Des travaux d'aqueduc, d'égouts, de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs, d'ouvrages de contrôle des eaux de pluie et d'éclairage par distribution souterraine seront ainsi effectués.

Le prolongement de cette rue (tronçon Ouest) permettra de compléter le lien routier entre les boulevards Saint-Elzéar Ouest et Chomedey. Il consiste à réaliser des travaux d'infrastructures d'eau, de voirie et d'éclairage public qui permettront de répondre à la demande de services municipaux dans le secteur et de développer les terrains situés aux abords de la rue Elsa-Triolet.