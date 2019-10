Christopher Skeete célèbre 1 an en poste

Aujourd’hui, il y a un an jour pour jour, que la population portait au pouvoir un gouvernement qui allait aire plus, et qui allait faire mieux. Nous tournions ainsi la page sur les quinze années de pouvoir libérales. Depuis, le premier ministre, monsieur François Legault, a su constituer un gouvernement efficace et pragmatique.

Quelques semaines plus tard, M. Legault confiait à M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, le poste d’adjoint parlementaire du premier ministre responsable des relations avec les Québécois d’expression anglaise. Une mission importante venait de lui être confiée afin de bâtir les ponts avec la communauté anglophone.

« Je suis très fier du travail accompli par notre gouvernement. Nous avons déjà tenu une bonne partie de nos engagements électoraux. Pour la ville de Laval, plusieurs dossiers ont évolué et abouties. De plus, je suis particulièrement heureux du réinvestissement dans nos écoles de Laval qui en avait grand besoin », souligne par voie de communiqué, Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du Premier ministre pour les relations avec les

Québécois d’expression anglaise.

Faits saillants pour la région de Laval