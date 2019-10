Population immigrante: la Ville de Laval dévoile son portrait statistique

La Ville a dévoilé aujourd’hui, à l’occasion des Rendez-vous interculturels, le Portrait statistique de la population immigrante de la région de Laval. Ce document de référence a été élaboré à partir des données du Recensement de la population de 2016. Ce document met l'accent sur un thème phare, qui revient chaque élection.

«Lors de l’élaboration de sa vision Urbaine de nature, la Ville a affirmé sa volonté de gérer de façon harmonieuse l’intégration des personnes immigrantes. Le portrait statistique de la population immigrante de Laval nous permet de constater les réalités spécifiques vécues par les personnes immigrantes. Il permettra également à la Ville, aux institutions et aux organismes locaux et régionaux qui œuvrent auprès de la population immigrante d’avoir une meilleure connaissance des caractéristiques sociologiques, linguistiques et économiques des différentes cohortes qui s’installent à Laval » soutient Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil responsable de l’immigration et des communautés culturelles.

Quelques faits saillants ressortent :

- La population lavalloise est constituée de 28,5 % de personnes immigrantes;

- Entre 2001 et 2016, la population immigrante lavalloise a augmenté de 122,8 %;

- Avec 13,5 % chacun, la Syrie et Haïti arrivent au premier rang des pays de naissance des personnes ayant récemment immigré à Laval;

- En tout, 44 % des familles lavalloises sont considérées comme des familles immigrantes;

- Le taux d’emploi des personnes immigrantes est de 60,2 % (54,7 % chez les femmes contre 66,1 % chez les hommes);

- Ce sont 15,1 % des personnes immigrantes qui ont le statut de travailleur autonome, contre 10 % chez les personnes non immigrantes;

- Les ménages immigrants (74,3 %) sont davantage propriétaires que les ménages non immigrants (66,8 %);

Le Portrait ainsi que les faits saillants sont disponibles en ligne.