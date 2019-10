Vote étudiant Canada 2019 : les élèves ont élu un gouvernement Libéral minoritaire

Plus de 1,1 million d’élèves des écoles élémentaires/primaires et secondaires ont participé au Vote étudiant Canada 2019, qui s'est tenu parallèlement avec l’élection fédérale.

Après avoir découvert les rouages du processus électoral, effectué des recherches sur les partis et leur plateforme, et débattu de l’avenir du Canada, les élèves votent pour le candidat officiel de leur choix dans la circonscription de leur école.

À 17 h, HNE, hier, 1 167 110 votes ont été rapportés par 7 747 écoles, représentant les 338 circonscriptions fédérales. Voici les résultats:

Le Parti Libéral a obtenu 22,3% des suffrages et remporté 109 sièges, formant ainsi un gouvernement minoritaire. Justin Trudeau a gagné dans sa circonscription de Papineau.

Le NPD formera l’opposition officielle avec 24,8% des suffrages populaires et 98 sièges. Jagmeet Singh a gagné dans sa circonscription de Burnaby Sud.

Le Parti Conservateur a récolté 25% du vote populaire et gagné 94 sièges. Andrew Scheer a gagné dans sa circonscription de Régina-Qu’Appelle.

Le Parti Vert a remporté 18,2% des votes et gagné 28 sièges. Elizabeth May a gagné son siège dans Saanich-Gulf Islands.

Le Bloc Québécois a remporté 1,3% des voté et remporté 9 sièges. Yves-François Blanchet n’a pas gagné son siège dans Beloeil-Chambly.

"Former la prochaine génération d'électeurs"

« Nous sommes ravis du taux de participation au Vote étudiant Canada de 2019, s'est exclamé Catherine McDonald, directrice générale de CIVIX Québec. Par rapport à 2015, le nombre d’écoles participantes augmenté de 25 %, et le nombre d’élèves, de 30 %. Nous tenons à remercier tous les enseignants et enseignantes qui ont consacré du temps et de l’énergie à former la prochaine génération d’électeurs ».

Stéphane Perrault, Directeur général des élections du Canada, a lui aussi exprimé sa satisfaction : « Élections Canada est fier d’avoir rendu possible Vote étudiant Canada 2019. Ce programme constitue l’une des façons dont nous contribuons à préparer les futurs électeurs pour qu’ils deviennent des citoyens actifs. »

Il est possible de voir les résultats par circonscription, et les résultats complets.