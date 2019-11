Rapport annuel 2018: +7% d'intervention du service de sécurité incendie

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Laval a déposé hier son rapport annuel 2018 au conseil municipal afin qu’il soit transmis au ministère de la Sécurité publique et ainsi accessible à tous les citoyens.

En 2018, le service note une augmentation de ses interventions de 7 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La division des opérations a atteint une force de frappe de 89 % sur la cible de 90 % exigé par le ministère de la Sécurité publique. La division de la prévention a poursuivi ses efforts dans la réalisation de ses objectifs.

La Ville a poursuivi ses investissements sur le plan du renouvellement des casernes et des véhicules en inaugurant la caserne 5, à Saint-François; en faisant l’acquisition de deux autopompes et de deux échelles aériennes et en assurant la réalisation des objectifs du Schéma révisé de couverture de risques incendie 2015-2019, dont l’embauche de 12 nouveaux pompiers et de un inspecteur.

Pour plus de renseignements, consultez le rapport annuel sur le site Web de la Ville.