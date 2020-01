Laval obtient une certification pour le centre communautaire de Lausanne

Le nouveau centre communautaire construit par la Ville de Laval dans le parc de Lausanne vient d’obtenir la certification LEED Or. Inauguré en 2018, il s’agit du premier bâtiment municipal à obtenir du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) ce niveau de certification.

La certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification écologique pour les bâtiments initiée aux Etats-Unis en l’an 2000 par l’US Green Building Council®.

« Je suis extrêmement fier de cette certification! Elle s’inscrit parfaitement dans la lignée de notre vision stratégique, qui vise à faire de Laval une ville urbaine de nature. Cela démontre que nous agissons concrètement en matière de développement durable, notamment en construisant des bâtiments qui répondent aux exigences environnementales les plus élevées », a souligné le maire Marc Demers.

D'autres certifications, d'autres quartiers

La caserne 2, construite dans le secteur Chomedey et inaugurée en 2016, a déjà obtenu sa certification LEED Argent, et trois autres nouvelles constructions attendent d’être certifiées LEED Or, soit le nouvel édifice abritant le Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des Mille-Îles, le nouveau centre communautaire de Sainte-Dorothée et la nouvelle caserne 5, construite dans le secteur Saint-François.

Les principales exigences à respecter afin d’obtenir une certification LEED concernent notamment l’aménagement écologique du site, la gestion efficace de l’eau, l’efficacité énergétique, le choix des matériaux et des ressources et la qualité des environnements intérieurs. Choisir de construire un bâtiment répondant à ces exigences permet donc de diminuer sa consommation énergétique, mais aussi, les frais liés à son exploitation. Des concepts intégrant le positionnement stratégique des fenêtres afin de favoriser l’éclairage naturel ou assurant la gestion efficace de l’eau contribuent ainsi à mettre en place un environnement plus vert.

Le centre communautaire?

Le parc de Lausanne compte plusieurs grands terrains destinés à la pratique de sports d’équipe et l’arrivée du centre communautaire, d’une superficie totale de 1 393 mètres carrés, est venue bonifier l’offre aux citoyens du quartier. Des salles polyvalentes, des vestiaires, des services sanitaires, un espace casse-croûte et une cuisine communautaire y ont été aménagés selon les meilleures pratiques de construction. Un stationnement comptant trois bornes de recharge pour véhicules électriques y est annexé et permet désormais aux usagers du parc de libérer les rues avoisinantes.