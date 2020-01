Le premier comité exécutif de Laval a pris quatre recommandations

Différentes décisions et recommandations au conseil municipal de la Ville de Laval ont été prises lors de la séance publique tenue le 8 janvier.

Participation à la Chaire industrielle CRSNG en eau potable de Polytechnique Montréal

Le comité exécutif recommande au conseil municipal de confirmer le renouvellement de la participation de la Ville de Laval à la Chaire industrielle CRSNG en eau potable de Polytechnique Montréal pour une période de cinq ans, soit du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2025, au coût de 500 000 $.

La mission première de cette chaire consiste à produire des résultats scientifiquement reconnus et utilisables par l'industrie, lui permettant ainsi d'améliorer le traitement et la distribution de l'eau potable tout en minimisant les risques pour la santé. En plus de la participation de la Ville de Laval, la Chaire qui compte aussi sur celle des villes de Montréal, Longueuil, Repentigny, L'Assomption et de la compagnie Veolia.

Mise en œuvre du programme Théâtre à ciel ouvert

Les membres du comité exécutif ont approuvé l'entente entre la Ville de Laval et le Théâtre Harpagon pour la mise en œuvre du programme Théâtre à ciel ouvert 2020, pour un montant de 119 196,88 $.

Ce programme municipal lavallois met en valeur les artistes professionnels de la relève dans une production théâtrale créée sur mesure et diffusée en plein air pendant la période estivale. Il vise à produire un nouveau spectacle par an et à le présenter au Centre de la nature l'année de sa création, puis à le diffuser l'année suivante dans le cadre d'une tournée inscrite dans la programmation Dehors cet été. Chaque production est conçue pour interpeller le jeune public lavallois et les familles, dans leur milieu de vie, favorisant ainsi l'accessibilité et la démocratisation culturelle gratuitement.

Contrat d’un an accordé pour les services animaliers à Laval

Considérant que l’entente en cours se termine en février 2020, le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d'adjuger au refuge animalier Le Berger blanc un nouveau contrat d’un an, pour 1 131 354 $ (taxes incluses).

Un premier appel d'offres lancé en 2019 n’avait pas donné de résultat, le nombre de soumissionnaires ayant obtenu l’autorisation de contracter de l'Autorité des marchés publics (AMP) étant très limité. Le second appel d'offres laissait plus de temps aux soumissionnaires potentiels afin que ceux-ci puissent obtenir leur autorisation. Toutefois, seul le Berger blanc a répondu à l’appel d’offres et les autres soumissionnaires potentiels n'ont pas rempli le questionnaire de non-participation. La Ville étudie présentement différentes solutions afin de prendre en charge les services animaliers sur son territoire à moyen terme.

Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL)

Les membres du comité exécutif ont convenu de recommander au conseil municipal d'adopter la résolution constituant la Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL) et établissant son mandat. De plus, ils vont recommander de nommer Stéphane Lalande comme responsable de l’organisme et des membres qui siégeront aux comités de la TDAL et de mandater le Secrétariat de la gouvernance afin de procéder au recrutement en vue de pourvoir les postes de membres indépendants.

> Le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Vasilios Karidogiannis (L’Abord-à-Plouffe).