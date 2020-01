Régionalisation de l’immigration : le ministère accroît ses ressources à Laval

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), Simon Jolin-Barrette, a procédé hier à des annonces en matière d’immigration dans la région de Laval. Un déploiement sans précédent du MIFI et une bonification des services aux entreprises ont été entrepris au cours des derniers mois. Ils succèdent à l’annonce faite le 28 août 2019 par Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Jean Boulet. Ces nouvelles mesures représentent un investissement majeur de 8,3 M$ du MIFI.

Les nouveaux employés du MIFI sont installés dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d’emploi. Ce regroupement sous un même toit permet une complémentarité entre les services en immigration et les services en emploi.

À Laval, un déploiement de ressources humaines

Afin d’assurer une présence suffisante dans la région de Laval et de mieux servir les différents partenaires, quatre nouveaux employés se sont ajoutés aux deux personnes déjà en poste pour un total de six représentants du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sur le territoire.

Parmi ceux-ci, il y a trois agents d’aide à l’intégration qui s’occuperont des nouveaux arrivants ainsi que deux conseillers en immigration régionale. Les employés sont déployés dans les bureaux existants de Services Québec situés sur le boulevard Daniel-Johnson à Laval. Cela permettra notamment de faciliter l’accès aux services gouvernementaux et de mieux répondre aux besoins des entreprises et de la région.

« Nous nous assurons d’être plus présents dans toutes les régions du Québec. De cette manière, le Ministère réaffirme son leadership en matière de sélection, de francisation et d’intégration. Nous allons travailler en complémentarité avec le MTESS pour soutenir les entreprises et le dynamisme économique de la région de Laval », a précisé le ministre Simon Jolin-Barrette.

Création du poste de conseiller en immigration régionale, pour les entreprises

Pour assurer les nouveaux services aux entreprises, le Ministère a créé le nouveau poste de conseiller en immigration régionale. Ces conseillers offriront des services personnalisés et de proximité aux entreprises. Leur nouveau mandat consistera notamment à :

• informer les entreprises et les accompagner dans les différents programmes existants d’immigration permanente ou temporaire et les aides financières disponibles ;

• traiter les demandes des entreprises directement en région ;

• guider les employeurs qui souhaitent utiliser le « Portail employeurs » disponible sur la plateforme Arrima ;

• et soutenir les agents d’aide à l’intégration pour accompagner les personnes immigrantes.

Aide financière pour faciliter l'intégration à Laval

Le ministre Simon Jolin-Barrette a également annoncé l'instauration d'une aide financière de 250 000 $ en 2019-2020 qui permettra à la Ville de Laval de mettre sur pied des projets structurants pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes et pour favoriser leur établissement durable.

Ces sommes sont octroyées dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité. Elles s’inscrivent dans les engagements pris par le gouvernement du Québec pour faciliter l’accueil et l’intégration en français des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec.

« J’ai annoncé plusieurs moyens pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et l’immigration est une des pistes de solution. L’arrivée de ces nouveaux conseillers en immigration régionale s’inscrit en complémentarité avec les services déjà offerts par les conseillers aux entreprises de mon ministère, présents dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d’emploi. Avec cette annonce, on vient améliorer l’accès aux services gouvernementaux, en plus de contribuer à l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes dans la région de Laval » a pointé Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

À Laval, le député de Sainte-Rose Christopher Skeete voit ces nouveautés d'un bon oeil: « Les agents d’aide à l’intégration travailleront de concert avec les organismes du milieu. Ils soutiendront les efforts qui sont réalisés pour assurer un établissement durable et une intégration réussie des personnes immigrantes ici à Laval. »