Des nouvelles du comité exécutif de Laval

Le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Ses membres du comité exécutif ont pris plusieurs décisions lors des séances publiques tenues le 15 et le 22 janvier, avec entre autres, une troisième salle d'audience à la cour municipale et l'implantation de dos d’âne allongés aux abords d’écoles primaires et de parcs.

Achat d’une essoucheuse pour améliorer l’entretien des arbres

Le budget 2020 annonçait clairement la volonté de la Ville de Laval d’améliorer l’entretien des arbres. Dans cet esprit, le comité exécutif a convenu d'adjuger un contrat de 63 236,25 $ (taxes incluses) à Vermeer Canada pour l'acquisition d'une essoucheuse motorisée autopropulsée Vermeer usagée. Afin d'optimiser la transaction, la Ville vendra pour 35 000 $ l’essoucheuse qu’elle possède déjà et qui ne répond pas de manière satisfaisante à l'ensemble de ses besoins en foresterie. Le montant de cette vente sera appliqué directement sur l'achat du nouvel équipement.

Ajout d’une troisième salle d’audience à la cour municipale

Bien que la Ville souhaite relocaliser la cour municipale, il importe d’optimiser les locaux actuels afin de mieux servir la population. Le comité exécutif a donc entériné l’octroi d’un contrat de 99 730 $ (taxes incluses) à Groupe NCN Cardinal pour des travaux d'aménagement d'une troisième salle d'audience dans l’édifice où elle siège présentement.

Subvention de 50 000 $ à l'Aviron, hébergement communautaire

Le comité exécutif a accepté d'octroyer une subvention 50 000 $ à l'Aviron, hébergement communautaire pour ses services d'hébergement pour l'année 2020. Depuis 2012, une subvention est accordée à l’organisme. L’organisme à but non lucratif a pour mission de prévenir l'itinérance et l'exclusion sociale des personnes en situation d'instabilité résidentielle, économique et sociale au moyen d'un service d'hébergement d'urgence et de logements supervisés. Cette précieuse ressource offre le gîte à des personnes sans domicile et contribue ainsi à diminuer de façon significative les coûts relatifs aux interventions de la Division urgence sociale ainsi que pour les policiers.

Implantation de dos d’âne allongés aux abords d’écoles primaires et de parcs

Si la Ville de Laval est déterminée à favoriser la mobilité active, il lui importe également d’assurer le confort et la sécurité des piétons, notamment aux abords des écoles, où de nombreux jeunes marcheurs circulent quotidiennement. Dans cette optique, le comité exécutif a autorisé la firme de génie-conseil EXP à préparer des plans pour la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation de type dos d'âne allongé sur diverses rues bordant 77 écoles primaires de Laval et à assurer l'assistance technique durant les travaux, et ce, pour 229 801 $ (taxes incluses).