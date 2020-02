Québec soutient un projet de valorisation de 10M$ de terrains au Carré Laval

Le gouvernement du Québec attribue 10 M$ à la Ville de Laval pour appuyer un projet de décontamination, de réaménagement et de valorisation de terrains dans le secteur du Carré Laval, au cœur du centre-ville, à des fins de développement économique.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, Eric Girard, et le député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise, Christopher Skeete, en ont fait l’annonce hier.

« Le centre-ville de Laval, incluant le Carré Laval, a le potentiel de devenir le cœur économique et culturel de la région, a expliqué Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise. On y trouve des entreprises actives dans des secteurs clés, comme les sciences de la vie, et des établissements d’enseignement réputés. C’est sans oublier les nombreux projets immobiliers qui y voient le jour et qui permettent de supporter la croissance démographique de la région »

"Une étape importante du développement économique"

Le secteur du Carré Laval pourrait ainsi accueillir une zone d’innovation, soit un écosystème de hautes technologies à l’échelle humaine, évolutif et ouvert, offrant un environnement attrayant, mixte et dense.

« Ce projet représente une occasion unique de croissance économique pour la ville de Laval. Il créera des conditions favorables aux investissements privés et à l’arrivée d’entreprises et de centres de recherche de pointe, qui cohabiteront dans un milieu de vie attrayant. C’est d’ailleurs la vision du gouvernement en ce qui a trait à la création de zones d’innovation à des endroits stratégiques au Québec », a commenté Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La valorisation du Carré Laval est une étape importante du développement économique et social de Laval. Pour assurer sa prospérité, la région doit miser sur la collaboration entre le milieu de l’entrepreneuriat et celui de la recherche », de son côté exprimé Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval.