Investissements records pour le réseau routier lavallois

Le député provincial de Sainte-Rose, Christopher Skeete, annonce un investissement de 121 627 000 $ pour le réseau routier de Laval. Il s’agit d’un montant record depuis les cinq dernières années.

« Je me réjouis des investissements annoncés aujourd’hui pour la région de Laval. Cela démontre l’importance qu’accorde votre gouvernement au maintien et à l’amélioration de notre réseau routier », de dire Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Parmi les projets annoncés à Laval, on trouve:

L’asphaltage des autoroutes 25 et 440 en direction nord et sud, entre le boulevard des Mille-Îles et la montée Saint-François;

L’implantation de mesures préférentielles pour autobus sur l'avenue des Bois, entre l'autoroute 440 et le boulevard Arthur-Sauvé, ainsi que sur les autoroutes 13 et 15 en direction sud. Des projets qui contribueront à l’amélioration et à l’optimisation des déplacements par autobus, favoriseront la mobilité durable et atténueront les répercussions des travaux du REM;

Des travaux d’aménagement paysager qui viendront parachever le projet de reconstruction de l'écran antibruit aux abords de l'autoroute 15 en direction sud entre les boulevards Sainte-Rose et Curé-Labelle.

Les sommes investies dans la région de Laval se répartissent comme suit :

24,7 M$ pour des chaussées en bon état;

51,6 M$ pour des structures en bon état;

45,3 M$ pour un réseau efficace et sécuritaire;

44,8 M$ provenant des partenaires.

« La région de Laval possède un vaste réseau routier qui est essentiel à notre développement économique et social. Ces investissements permettront d’améliorer nos déplacements, mais aussi de contribuer à la création et au maintien d’emplois », conclut Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval.