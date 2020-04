Action Laval : "Il est temps de passer le balais de rue, M. Demers!"

En cette période difficile de confinement, les autorités encouragent les citoyens à demeurer actifs en prenant des marches tout en respectant les consignes de distanciation sociale. La neige étant maintenant fondue, le groupe d'opposition Action Laval ont exprimé leur regret de voir les rues non balayées. Une entrave aux bien-être des citoyens, selon eux.

"Les Lavalloises et les Lavallois méritent de pouvoir marcher dans des rues propres et apprécieraient donc que l’opération de nettoyage commence, surtout compte tenu que les six secteurs possèdent au moins deux balais de rue. "

Les résidents de longue date se souviendront qu’à l’époque, le premier passage du balai de rue avait lieu tôt au printemps. « La COVID-19 bouleverse notre quotidien. Les citoyens ont besoin d’aller se dégourdir les jambes. C’est bon pour leur moral. Nous demandons au maire Demers de faire preuve d’un peu de compassion envers eux et de leur offrir un environnement propre », affirme Michel Poissant, conseiller de Vimont. « Des rues bien nettoyées feraient entre autres le bonheur des parents marchant avec une poussette ou avec de jeunes enfants à vélo à leurs côtés. »

« Il fait beau, les gens ont plus que jamais besoin de sortir prendre l’air et nettoyer les rues serait la moindre des choses dans le contexte actuel », soulignent pour leur part Aglaia Revelakis, conseillère de Chomedey et Daniel Hébert, conseiller de Marigot.