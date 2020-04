COVID-19: le comité exécutif annonce l'achat de 10 000 masques pour les premiers répondants

Le comité exécutif de la Ville de Laval a pris la décision, mercredi, d'acheter 10 000 masques au profit des premiers répondants pour faire face à la COVID-19. L'autre décision concerne la participation de la Ville à la mise en place d'une plateforme qui faciliterait l'accès aux données de précipitations sur l'ensemble du territoire.

Un contrat de 51 738$ pour acheter 10 000 masques

Étant donné la situation de la COVID-19, la Ville de Laval doit se procurer des masques afin de protéger les premiers répondants et de maintenir ses inventaires. Le comité exécutif a convenu d’octroyer un contrat de 51 738,75 $ (taxes incluses) à Luminarie Canada pour l’acquisition de 10 000 masques filtrants.

Participation de la Ville à la plateforme de gestion et d’analyse des précipitations

Les membres du comité exécutif ont accordé une aide financière de 20 000 $ (exempte de taxes) à l'Institut national de recherche scientifique (INRS) afin que la Ville de Laval puisse participer au projet de développement d’une plateforme de gestion et d'analyse des données de précipitations.

L'objectif de ce projet est de rendre les données de pluie de l'ensemble du territoire québécois accessibles aux communautés d‘ingénieurs et de praticiens, tant des secteurs privés que publics.

Cette plateforme permettra de faciliter et d’accélérer le travail des ingénieurs (conception d'ouvrages hydrauliques et analyse d'évènements pluvieux historiques), d’améliorer la performance des ouvrages hydrauliques suite aux recommandations du comité scientifique (tendance des changements climatiques, inondations et refoulements) et de standardiser et d’uniformiser les approches (données et outils accessibles à toute la communauté).