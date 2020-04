Réouverture graduelle des régions du Québec dès le 4 mai

Plus tôt cette semaine, on annonçait la réouverture des écoles et des entreprises dès le mois de mai. Dans la foulée de ces annonces, le gouvernement du Québec prévoit le retrait des points de contrôles prenant place dans plusieurs régions de la province dès le 4 mai.

Si les statistiques continuent de se stabiliser comme c’est le cas actuellement, quatre points de contrôles policiers seront retirés dès lundi prochain, soit le 4 mai. Ce sera le cas dans les Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la Ville de Rouyn-Noranda.

Le lundi suivant, soit le 11 mai, ce sera au tour de l’Outaouais (sauf Gatineau), l’Abitibi, La Tuque et le Saguenay Lac-Saint-Jean de permettre les déplacements sur leurs territoires respectifs. Le 18 mai, le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord seront accessibles aux travailleurs et autres usagers de la route dans ces régions.

Pour les autres secteurs, comme le Nord-du-Québec, les Terres Cries de la Baie-James, la Ville de Gatineau, la date de réouverture demeure inconnue pour le moment. Elle sera communiquée ultérieurement par la Direction nationale de santé publique et le gouvernement du Québec.

« Ces dates de réouverture sont sujettes à être reportées au besoin. Nous suivons la situation au jour le jour et à la moindre remontée, nous n’hésiterons pas à retarder celles-ci au besoin », a précisé la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Cependant les autorités gouvernementales et de santé sont claires: toutes les réouvertures annoncées cette semaine ne doivent pas être interprétées comme un relâchement du confinement. Les rassemblements intérieurs et extérieurs demeurent interdits. Il est aussi recommandé d’éviter les sorties, sauf en cas d’extrême nécessité. Si vous le faites, conservez une distance de 2 mètres entre vous et les autres et lavez-vous les mains souvent, avec de l’eau et du savon, au moins 20 secondes.