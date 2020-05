Transport métropolitain: la Ville s'explique sur les travaux préparatoires

En février dernier, la Ville de Laval annonçait avoir été mandatée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour assurer la conception et la réalisation des infrastructures requises pour l’implantation de mesures préférentielles pour autobus (MPB) sur un tracé incluant l’avenue des Bois. Les travaux préparatoires à ce chantier ont été amorcés au cours du mois d’avril et comprenaient le déboisement de superficies en bordure de l’avenue des Bois et au nord du boisé Sainte-Dorothée.

La Ville a dû réaliser ses travaux dans un court laps de temps afin de tenir compte notamment de la période de nidification des oiseaux dans ce secteur.

« Une coupe d’arbres n’est jamais prise à la légère, tout comme les besoins en mobilité durable des citoyens », affirme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et responsable des dossiers environnement et conseillère de Sainte-Rose.

« Afin de préserver la biodiversité de la faune et de la flore, tout en répondant aux enjeux actuels de transport collectif, la Ville a pris les décisions requises, avec les délais qui s’imposaient, tout en s’engageant fermement à limiter les impacts sur le milieu naturel touché, notamment par une coupe restreinte et un plan de reboisement et de remise en état du milieu exhaustif. »

Préservation de la période de nidification des oiseaux

Dans le cadre des études d’avant-projet, une caractérisation des milieux naturels a été effectuée en impliquant l’intervention de biologistes et autres experts des milieux naturels afin, notamment, de déterminer la sensibilité des milieux.

Afin de permettre les travaux préparatoires de coupe d’arbre, la Ville a dû obtenir une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette autorisation a été obtenue le 2 avril, ne laissant que quelques jours pour procéder avant le début de la période de nidification des oiseaux, qui interdit l’abattage de la mi-avril à la fin août pour Laval.

La Ville a pris la décision d’aller de l’avant malgré l’échéancier restreint et les conditions particulières causées par la pandémie de COVID-19. Ainsi, l’abattage a été complété dans les règles le 14 avril dernier.

Déboisement de 1800 à 2250 arbres et arbustes

L’aire de coupe des arbres a été évaluée afin d’être minimisée et de correspondre strictement au site de construction (déplacement des infrastructures routières et reconstruction du fossé) et au passage de la machinerie.

Le déboisement a été fait sur une superficie totale de 4,52 hectares, sur une bande variant de 5 à 15 mètres de large maximum. Le boisé Sainte-Dorothée a une superficie totale évaluée à 235 hectares. Ainsi, il est évalué que 1 800 à 2 250 arbres et arbustes, constitués notamment de frênes et de nerprun, tous gabarits confondus, ont été abattus.

Un reboisement avec une valeur écologique

Les aires de travail feront l’objet de plantations importantes d’arbres et d’arbustes. Selon les estimations, c’est quelque 3 520 arbres et 5 280 arbustes qui seront plantés dans les friches et bois affectés par la coupe ainsi que dans la rive du cours d’eau.

Les plantations seront diversifiées avec au moins six espèces d’arbres feuillus, d’au moins deux espèces de conifères et d’au moins cinq espèces d’arbustes.

Les zones cultivées dans l’emprise du ministère des Transports seront remises en état afin que les cultures soient possibles à nouveau, et le sentier, temporairement rouvert jusqu’à la reprise des travaux, sera quant à lui réaménagé à la fin de ceux-ci.

Des travaux nécessaires sur l'avenue des Bois

Le projet, qui s’inscrit dans le contexte de la mise en place de mesures d’atténuation du REM, inclut plus spécifiquement des travaux visant l’élargissement de l’avenue des Bois en vue de l’utilisation des accotements par les autobus (UAB).

Les études d’avant-projet ont démontré que l’avenue des Bois, dans sa conception actuelle, n’a pas la largeur requise pour permettre une utilisation sécuritaire des accotements. Il est donc nécessaire d’élargir celle-ci, rendant nécessaire la coupe d’arbres en bordure de l’avenue, et ce, du côté nord afin d’éviter une série d’expropriations.

Étapes à venir

Le calendrier prévoit un octroi de contrat pour la suite des travaux en juin. La durée anticipée de ceux-ci est de douze mois. La circulation des véhicules sera maintenue durant les travaux. Des communications suivront pour les différentes étapes.