Isabella Tassoni et Paolo Galati réintègrent le caucus d'Action Laval

Le chef intérimaire d’Action Laval, Achille Cifelli, annonce la réintégration des conseillers Isabella Tassoni et Paolo Galati au sein du caucus du parti au conseil municipal.

C’est suite aux articles parus le 10 février, dans le Journal de Montréal, que les conseillers municipaux de Laval, Isabella Tassoni et Paolo Galati ont annoncé au chef d’Action Laval, Achille Cifelli, leur décision de se retirer du caucus des élus du parti afin de collaborer avec les diverses instances et de ne pas entraver le travail de leurs collègues au conseil municipal.

Au mois de mai, après avoir pleinement collaboré avec la Commission municipale du Québec (CMQ) et obtenu confirmation que cette dernière met fin à toute enquête et ne donnera suite à aucune procédure ; et avoir rencontré la greffière de la Ville pour rectifier leurs oublis, les deux conseillers ont signifié au chef d’Action Laval leur volonté de siéger à nouveau sous les couleurs du parti.

« J’ai été très heureux d’apprendre que la pleine collaboration et la transparence de Mme Tassoni et de M. Galati avec la CMQ se soit soldé par la confirmation qu’il n’y aura pas d’accusation. Puisque tout est désormais parfaitement conforme, le Comité exécutif d’Action Laval a décidé d’accepter leur réintégration », a déclaré Achille Cifelli.

Les conseillers Isabella Tassoni et Paolo Galati, réintégrés au caucus, sont donc de retour à la table politique du parti et siégeront de nouveau à titre de conseillers municipaux d’Action Laval au conseil municipal de Laval, formant ainsi de nouveau le principal groupe d'opposition face à l'administration de Marc Demers.