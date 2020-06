Un investissement de 1,4 M$ à Laval pour soutenir le développement social

Le ministre responsable de la région de Laval, Éric Girard, et le maire de Laval, Marc Demers, on annoncé un investissement de 1 404 861 $ sur trois ans pour la réalisation de 22 initiatives sur le territoire lavallois. Cette annonce fait suite à un appel de projets combiné en matière d’immigration et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« Plus que jamais, nos populations les plus vulnérables ont besoin de notre soutien, a affirmé le maire de Laval Marc Demers. Ce besoin est exacerbé par la situation actuelle, mais il était présent avant la crise, et continuera de l’être après. C’est cette vision à long terme qui guide nos actions en matière de développement social à Laval. »

Ainsi, dans la foulée de l’adoption, l’automne dernier, du Plan d’action 2019-2024 de la Politique régionale de développement social de Laval, la Ville a poursuivi son travail en collaboration avec ses partenaires. Ce projet permet, selon le maire, d’assurer la cohérence entre les politiques et les programmes offerts aux organismes communautaires et aux partenaires institutionnels qui veillent au mieux-être de la collectivité.

« Je me réjouis de cet investissement majeur et des initiatives soutenues. Celles-ci nous permettront d’agir ensemble pour la vitalité sociale de notre communauté », a souligné l'élu.

Les 22 initiatives retenues dans le cadre de l’appel de projets sont financées grâce aux contributions des partenaires suivants :

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre des Alliances pour la solidarité et du Fonds québécois d’initiatives sociales ;

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions;

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval

Ville de Laval, dans le cadre du Fonds de développement des territoires et du Fonds Place-du-Souvenir

La démarche entourant l’appel de projets a été rendue possible grâce à la collaboration de la Ville de Laval, du comité d’analyse et du comité régional transitoire formé des ministères concernés, du CISSS de Laval, de Centraide et d’organismes communautaires.

Dans le contexte de la Covid-19, les règles de santé publique seront appliquées dans les activités offertes par les organismes soutenus par le présent appel de projets.

