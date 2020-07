Laval va suspendre ses placements publicitaires sur Facebook

Ce soir, lors de la séance du conseil municipal, le maire Marc Demers prévoit de suivre le mouvement mondial initié la semaine dernière par plusieurs gouvernements en annonçant l'arrêt des placements publicitaires de Laval sur Facebook.

« J'annonce à la population que la Ville de Laval a suspendu aujourd’hui tous ses placements publicitaires sur Facebook, et ce, jusqu’au 31 juillet prochain, confirme-t-il.

Nous joignons donc le mouvement auquel participent plusieurs organisations partout dans le monde. Plusieurs messages haineux, racistes et discriminatoires circulent sur le réseau social et cette situation ne peut plus durer. Nous souhaitons que Facebook encadre de façon plus étroite les propos diffusés, de manière à ne plus être témoin de ce type de messages extrêmement négatifs.

Ce boycottage appelle donc au renforcement des valeurs d’inclusion et de diversité que nous prônons sur notre territoire. J’invite les entreprises et les autres élus lavallois à joindre ce mouvement pour mettre fin à une pratique inacceptable.»