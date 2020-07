Retour sur la séance publique du 22 juillet

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 22 juillet.

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 25 000 $ à la Centrale des artistes et une subvention de 5 000 $ à la Fondation ressources pour les enfants diabétiques (Fred). Ces subventions ont été accordées dans le cadre du soutien financier ponctuel dédié aux projets spéciaux de la Ville de Laval.

Elles serviront respectivement à soutenir la programmation culturelle des résidences pour personnes âgées (RPA) ainsi qu’à financer l’événement Quartier Découverte DT1, lequel réunira une centaine de familles et des professionnels de la santé spécialisés en diabète pédiatrique.

Subvention complémentaire à l’Office municipal d’habitation de Laval

Le comité exécutif a aussi convenu d’octroyer une subvention complémentaire de 58 100 $ à l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) pour le financement de son service d’aide à la recherche de logement (SARL). Le SARL est une initiative de l’OMHL, et il a été créé en collaboration avec la Ville de Laval.

Ce service de soutien est gratuit et destiné exclusivement aux citoyens lavallois qui sont à la recherche d’un logement. Le 6 mai dernier, la Ville de Laval avait déjà rapidement octroyé une première subvention de 94 600 $ à l’OMHL pour le financement du SARL.

Elle était ensuite demeurée en attente d’une demande de subvention révisée, qui tiendrait compte de l’urgence et de l’ampleur des besoins dans le contexte de la crise sanitaire conjuguée à la crise du logement.

Soutien bonifié aux familles lavalloises pour la rentrée scolaire 2020 dans le contexte de pandémie

Dans le cadre du Fonds Place-du-Souvenir, un soutien financier de 22 650 $ a été octroyé par le comité exécutif à la Société de Saint-Vincent de Paul ainsi qu’au Centre de bénévolat et Moisson Laval. C’est à la suite d’une analyse de la croissance des besoins des familles lavalloises dans le contexte de pandémie de COVID-19 que ces organismes ont sollicité la Ville de Laval, par le biais du Fonds Place-du-Souvenir, pour obtenir un soutien financier supplémentaire.

Celui-ci permettra d’offrir une aide matérielle à un plus grand nombre de jeunes lavallois en situation de vulnérabilité pour la rentrée scolaire 2020. La période couverte par le projet est du 1er août 2020 au 31 mars 2021, et les objectifs sont de lutter contre la pauvreté et d’offrir des conditions gagnantes pour la réussite éducative des élèves du primaire et du secondaire.