Le conseil municipal de Laval deviendra partiellement virtuel, demain

Toujours dans le cadre du contexte de la pandémie de COVID-19, la Ville de Laval tiendra la séance du conseil municipal prévue le 11 août à 19 h en mode virtuel, mais aussi avec une certaine présence physique des élus.

Alors que les séances tenues le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin et le 7 juillet étaient entièrement virtuelles, cette fois, la moitié des élus pourront être présents – c’est-à-dire en respect des règles actuelles de distanciation physique. En ce qui concerne la population, elle est encore invitée à suivre les débats en direct à webdiffusion.laval.ca.

Les citoyens pourront soumettre leurs questions par courriel seulement, afin qu’elles soient lues pendant la période réservée à cet effet dans l’ordre du jour de la réunion. Advenant le cas où un trop grand nombre de questions seraient soumises aux membres du conseil, les réponses seront alors données par courriel.

Pour assister à la séance du conseil municipal en mode virtuel, les citoyens qui le souhaitent peuvent se rendre sur ce lien: webdiffusion.laval.ca, dès 19h.

Pour poser une question aux élus, rendez-vous est donné à conseilmunicipal.laval.ca sous "Assemblées du conseil municipal".

Il est désormais possible de télécharger le formulaire d’enregistrement à la période de questions des citoyens. Il faudra transmettre ce formulaire dûment rempli par courriel à [email protected], demain, entre 17 h et 17 h 45. Il est également possible d’inclure la question directement dans le courriel. La question doit :

o s’adresser à la présidente du conseil;

o être formulée dans un langage convenable et respectueux;

o porter sur un sujet d'intérêt public relevant de la compétence de la Ville de Laval;

o être brève et précise (ex. : si l’on fait référence à un lieu, en indiquer l’adresse complète).

Pour échanger en direct, il est nécessaire de suivre la Ville de Laval sur Twitter : @villedelavalqc, et utiliser le mot-clic #polLVL.