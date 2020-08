Le député de Chomedey chapeaute une pétition contre le projet de loi 61

Guy Ouellette, parraine une pétition contre le projet de loi 61, dont le dépôt à l'Assemblée nationale est prévu pour le 15 septembre.

Guy Ouellette, député de Chomedey, a accepté de parrainer la pétition de la citoyenne Elizabeth Dufresne-Gagnon au sujet du projet de loi 61. Celle-ci avait, au départ, rédigé sa pétition sur le site change.org. Elle a amassé près de 200 000 signatures. Cependant, afin de déposer une pétition à l'Assemblée nationale, il faut que celle-ci ait été signée sur le site de l'Assemblée. Ainsi, le texte de la pétition originale a été revu pour être conforme et recevable.

Le projet de loi 61, une démarche « antidémocratique »

La pétitionnaire considérait que le projet de loi 61 portait atteinte à nos libertés fondamentales. « Peu importe qui est au gouvernement, les Québécois ne peuvent accorder à M. Legault ou à d'autre un tel pouvoir, et ce, sans contrainte dans le temps », a déclaré la Elizabeth Dufresne-Gagnon.

« On ne peut pas relancer une économie en instaurant une dictature pour une durée indéterminée et s'auto-procurer une immunité judiciaire en plus. C'est également antidémocratique de vouloir faire passer une loi qui permettrait au gouvernement de changer n'importe quelle loi. »

Le député Guy Ouellette a accepté de déposer la pétition de la pétitionnaire dans le but de démontrer clairement au Premier ministre Legault l'opposition de la population à son projet de loi 61.

En juin dernier, le projet de loi n'a pas pu être adopté à l'Assemblée nationale. Le premier ministre Legault a laissé entendre qu'il reviendrait à la charge avec le projet de loi 61 à l'automne. « Face à la déclaration du Premier ministre Legault, il est nécessaire de raviver la mobilisation citoyenne contre le projet de loi 61. Grâce à cette pétition, nous souhaitons envoyer un message clair au gouvernement quant à l'opposition des citoyens au projet de loi 61 », a conclu le député de Chomedey, Guy Ouellette.