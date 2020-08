Le comité exécutif recommande deux types de travaux totalisant un montant de 7,9 M$

Le comité exécutif a pris des décisions lors de la séance publique tenue le 5 août, parmi lesquelles plusieurs subventions et des recommandations de deux différents travaux atteignant au total plus de 7,9 M$.

Une subvention de 152 027 $ octroyée

dans le cadre du projet Ça CLIQ

Le comité exécutif a convenu d’octroyer une subvention de 152 027 $ au Centre communautaire Val-Martin pour la réalisation du projet Ça CLIQ 2020-2023, dans le cadre du Fonds Place-du-Souvenir.

Ce projet a pour objectif de favoriser le développement personnel et social de jeunes décrocheurs âgés de 15 à 18 ans en situation de vulnérabilité. Il vise à prévenir un décrochage social plus grand chez ceux-ci grâce à une intervention rapide et individualisée. Il mise sur la construction identitaire par l'amélioration de la connaissance et le développement de l'estime de soi pour atteindre ses objectifs. C'est par des ateliers de groupe, des suivis individuels et un accompagnement personnalisé que Ça CLIQ amène les participants à développer leur sentiment d'efficacité personnelle, à retrouver leur motivation et à développer leur pouvoir d'agir.

Une recommandation pesant plus de 2,5 M$ pour des travaux

de mesures d'apaisement de la circulation pour 2020

Les membres du comité exécutif recommandent au conseil municipal d’adjuger un contrat de 2 585 000 $ (incluant les taxes) à Réhabilitation Du O dans le cadre de travaux de mesures d’apaisement de la circulation (MAC).

Les travaux d'implantation de MAC servent principalement à régler des problématiques en lien avec la vitesse pratiquée par les véhicules, les débits véhiculaires et les inconforts des personnes se déplaçant par un mode actif.

Les principaux types de travaux sont les réaménagements géométriques (aux intersections, sur des tronçons de rue ou aux passages pour piétons), l'ajout de mobilier urbain ou de végétation, les ajouts ou les modifications à la signalisation ainsi que le marquage de la chaussée. Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont prévus pour l'automne 2020 et comprennent la mise en place de MAC aux sites suivants : la rue de Palerme, les rues Robert-Élie et Odette-Oligny, l’intersection Pierre-Péladeau et promenade du Centropolis, l’école de l’Arc-en-ciel, l’école Fleur-Soleil et l’école l’Envolée.

Des travaux de réhabilitation

d’infrastructures souterraines à plus de 5,3 M$

De plus, le comité exécutif recommande au conseil d’adjuger un contrat de 5 378 749,18 $ (incluant les taxes) à Duroking Construction pour des travaux de réhabilitation d’infrastructures souterraines.

Dans le cadre du projet de revitalisation du secteur Val-Martin, il est requis de procéder à la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines des conduites d'égout et d'aqueduc du tronçon du boulevard Notre-Dame compris entre le boulevard Jarry et la 75e Avenue.

Les travaux du présent contrat consistent à construire un égout pluvial sur le boulevard Notre-Dame ainsi qu'à remplacer la conduite d'aqueduc en place. Les travaux comprennent également le remplacement de bornes d'incendie, de puisards et des entrées de service. Tous les raccordements d'égout unitaire existants seront débranchés et remplacés par deux nouveaux raccordements d'égouts sanitaire et pluvial.

Une subvention de 25 000 $

à l’organisme Les Services du Chat Botté

Pour la réalisation du projet Camp de jour estival 2020, le comité exécutif a accepté d’octroyer une subvention de 25 000 $ à l’organisme Les Services du Chat Botté.

Depuis plus de 20 ans, cet organisme offre un camp de jour adapté aux conditions particulières des enfants lavallois ayant un trouble du spectre de l'autisme. Il accueille plus d'une centaine d'enfants à raison de deux périodes de quatre semaines pendant l'été, soit environ 65 participants par période.

Malgré les circonstances entourant la pandémie de COVID-19 et la mise en place des mesures sanitaires, l'organisme a décidé de relever ce nouveau défi et de maintenir son service de camp de jour pour l’été 2020.

Un nom pour la Maison André-Benjamin-Papineau

Le comité exécutif a convenu de recommander au conseil municipal de nommer officiellement la maison André-Benjamin-Papineau, située au 5475, boulevard Saint-Martin Ouest, qui est classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Le nom de la maison ne figure pas, actuellement, dans la base de données des toponymes lavallois.